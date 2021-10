Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (20.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie habe sich von den Tiefstständen lösen können. Momentan konsolidiere sie zwar an der 200-Tage-Linie. Mit dem Aktienkurs des Ellwanger Konzerns könnte es aber schon vor den Q3-Zahlen am 11. November wieder aufwärts gehen. Für frische Impulse könnte sowohl die jüngste Produktvorstellung des US-Großkunden Apple und die Elektromobilitäts-Fantasie sorgen. Sollte der VARTA-Aktie der Sprung über die 130-Euro-Marke gelingen, dann würde sie ein neues Kaufsignal generieren. Das kurzfristige Ziel laute dann 135 Euro, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Varta, Jenoptik und LPKF Laser befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze VARTA-Aktie: