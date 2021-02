Börsenplätze VARTA-Aktie:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (01.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie habe sich in den ersten vier Wochen des Jahres extrem volatil gezeigt. Getrieben von Short-Eindeckungen durch Hedgefonds Melvin Capital habe das Papier des Ellwanger Konzerns am vergangenen Donnerstag ein Allzeithoch bei 181,30 Euro markiert. Mit der Nachricht, dass der Shortseller seine Position größtenteils eingedeckt habe, sei die VARTA-Aktie vor dem Wochenende jedoch wieder deutlich zurückgekommen.Auf Jahressicht stehe für die VARTA-Aktie damit nur ein Plus von rund 25% zu Buche. In der Spitze seien es knapp 54% gewesen. Immerhin: In den vergangenen zwölf Monaten habe das Papier über 75% zulegen können. Auf Sicht von drei Jahren betrage der Gewinn sogar starke 591%.Melvin Capital habe seine Short-Position dem Vernehmen nach zum größten Teil (Anteil: 0,49%) gedeckt. Damit dürfte der Short-Squeeze vermutlich gelaufen sein, denn auch andere Leerverkäufer hätten sich vorert zurückgezogen. Die Shortquote bei VARTA habe zu Jahresbeginn noch bei knapp 9% gelegen. Am vergangenen Freitag habe der Wert dem Vernehmen nach nur noch bei unter 1% gelegen.Es bleibe spannend: Auch in der kommenden Woche dürfte sich die VARTA-Aktie weiter extrem volatil zeigen. Anleger müssten also weiter mit größeren Ausschlägen rechnen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link