Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

120,00 EUR +3,00% (25.02.2021, 12:39)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

119,80 EUR +4,36% (25.02.2021, 12:24)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (25.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Bei der VARTA-Aktie seien die großen Kursgewinne der letzten Wochen nun komplett verpufft. Am vergangenen Donnerstag habe der deutsche Batterieproduzent seine Zahlen für 2020 und den schwachen Ausblick für das laufende Jahr vorgestellt. Nach dem darauffolgenden Kursverfall habe sich das Chartbild zwar deutlich eingetrübt, Besserung könnte aber schon bald wieder in Sicht sein.Nachdem die VARTA-Aktie eine symmetrische Dreiecksformation nach oben aufgelöste habe, habe sie sich fast punktgenau bis an das Kursziel am Zwischenhoch bei 168 Euro bewegt. An dieser Marke sei der Kurs allerdings abgeprallt. Der darauffolgende Kursverfall sei durch den schwachen Ausblick für 2021 verstärkt worden.Am Dienstag sei der Kurs sogar kurzzeitig unter die wichtige 200-Tage-Linie bei 114,10 Euro gefallen, habe sich jedoch schlussendlich über dieser Unterstützung halten können. Da das Handelsvolumen zuletzt bei der Abwärtsbewegung deutlich abgenommen habe, deute sich ein möglicher Rebound an. Könne der Kurs nun in den nächsten Tagen den Widerstand an der 100-Tage-Linie bei 121,60 Euro überwinden, wäre mit einem kurzfristigen Anstieg bis an das Zwischenhoch bei 131,70 Euro zu rechnen. Bei Kursen unter dem GD200 würden dagegen weitere Rücksetzer bis an die 100-Euro-Marke drohen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: