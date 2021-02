XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

135,40 EUR -8,02% (01.02.2021, 17:38)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

136,10 EUR -0,29% (02.02.2021, 08:05)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (02.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Getrieben von Short-Eindeckungen durch Hedgefonds wie Melvin Capital habe die VARTA-Aktie in der vergangenen Woche ein Allzeithoch bei 181,30 Euro markiert. Auf Jahressicht sei ein ein Plus von rund 54% zu Buche gestanden. Nach dem Rückzug der Leerverkäufer befinde sich aber auch das Papier des deutschen Batterieherstellers auf dem Rückzug. Ein Rückfall in die alte Muster drohe.Wochenlang sei die VARTA-Aktie im Bereich um 110 Euro seitwärts gependelt. Der letzte Versuch, nach oben auszubrechen sei Ende November 2020 bei 125,10 Euro gescheitert. In den ersten Handelstagen 2021 hätten die Bullen einen erneuten Anlauf gestartet. Dieser habe am 8. Januar bei 131,70 Euro geendet. Nach einem weiteren Rücksetzer auf die 100-Euro-Marke sei die VARTA-Aktie dann in den Rallymodus übergegangen. Händler hätten von einem Short-Squeeze gesprochen.Wohin die Reise der VARTA-Aktie gehe, könne man nur schwer vorhersagen. Ein Abrutschen unter die Marke von 125,10 und damit ein Rückfall in die alte Seitwärtsrange scheine kurzfristig wahrscheinlich. Vorläufige Zahlen für 2020 gebe es offiziell erst am 18. Februar. Spätestens dann dürfte die VARTA-Aktie wieder in den Fokus rücken und die Volatilität wieder zunehmen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2021)Börsenplätze VARTA-Aktie: