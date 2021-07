Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

134,65 EUR +1,20% (09.07.2021, 10:15)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

134,45 EUR -0,52% (09.07.2021, 10:29)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (09.07.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Über die aktuelle Nachrichtenlage bei VARTA habe "Der Aktionär" zuletzt eingehend berichtet. Aktuell teste die Aktie den ehemaligen charttechnischen Widerstand bei 130 Euro, der nun als Unterstützung fungiere. Werde diese Marke unterschritten, drohe ein Rückfall in die alte Seitwärts-Range zwischen 107 und 130 Euro. Aktuell sehe es aber eher so aus, als könnte die Aktie schon bald wieder Kurs auf das Juni-Hoch bei 146,70 Euro nehmen. Ein Shortseller befinde sich auf dem Rückzug.In den letzten Jahren habe VARTA vom Boom bei den kabellosen Kopfhörern profitiert. Tech-Riesen wie Apple und Samsung würden diese Geräte mit den kleinen Lithium-Ionen-Knopfzellen von VARTA antreiben. Bleibe die Frage, ob der Batteriehersteller die hohen Margen in diesem Geschäft nachhaltig halten könne, oder ob die asiatischen Wettbewerber ihren Druck erhöhen und Marktanteile gewinnen könnten.Eine mögliche Lücke schließen könnte das Geschäft mit den größeren Zellformaten. Laut VARTA hätten die in den vergangenen Jahren neu entwickelten Lithium-Zellen (V4Drive) eine etwa 30 Prozent verbesserte Energiedichte. Der erfolgreiche Ausbau der Aktivitäten in diesem Bereich und erste namhafte Partner aus der Autobranche wie Porsche würden mittelfristig für Fantasie sorgen. Die Hochleistungsbatterie solle Unternehmensangaben zufolge noch in diesem Jahr auf einer Pilotlinie am Standort Ellwangen produziert werden. Ein nennenswertes Volumen dürfte aber nicht vor 2024 vom Band laufen. Aktuell würden hier noch Details wie Preis oder Volumen fehlen, um mögliche Umsätze und Margen zu berechnen.Das könnte auch den größten Leerverkäufer bei VARTA, Palestra Capital Management, dazu bewogen hätten, seine Shortposition bei dem Batteriehersteller weiter zu reduzieren. Zum 07. Juli seien laut Bundesanzeiger nur noch 1,01 Prozent der ausstehenden Papiere leerverkauft, am 1. Juni seien es noch 1,19 Prozent gewesen. Das sei die zweite Reduzierung innerhalb weniger Tage. Bereits am 2. Juli habe Palestra seine Position von 1,33 auf 1,19 Prozent verkleinert.Setze der Shortseller seinen Rückzug fort und lege Vorstand Herbert Schein im August bei der Jahresprognose tatsächlich einen Schnaps drauf, könnte die Aktie weiter Boden gut machen. Ob es dann auch frische Kursziele der Analysten gibt, bleibt aber fraglich, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link