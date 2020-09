Börsenplätze VARTA-Aktie:



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (23.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Bei der VARTA-Aktie bleibt es spannend. Der Batteriekonzern sei die letzten Wochen durch große Short-Positionen unter Druck geraten. Die Aktie habe dadurch seit Monatsbeginn einen Verlust von rund 20 Prozent verbuchen müssen.Seitdem der TecDAX-Titel ein neues Allzeithoch am 3. September bei 138,70 Euro erreicht habe, sei es steil bergab gegangen. Dabei habe der Aktienkurs am Montag die 50-Tage-Linie bei 113,90 Euro durchbrochen und sei bis zur horizontalen Unterstützungslinie bei rund 109 Euro gefallen.Am gestrigen Dienstag habe der GD50 jedoch wieder zurückerobert werden können. Zudem habe der Stochastik-Indikator während des heutigen Handelstages den stark überverkauften Bereich verlassen und liefere damit ein neues Kaufsignal.Neue Kaufsignale könnten die VARTA-Aktie nun wieder beflügeln. Kurzfristig seien Kurse bis 130 Euro möglich. Auch auf lange Sicht bleibe die VARTA-Aktie eine AKTIONÄR-Empfehlung. Hier liegt das Kursziel bei 150 Euro, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link