Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (10.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Nach dem Rückzug der Shortseller sei bei der VARTA-Aktie wieder etwas Ruhe eingekehrt. Das dürfte sich spätestens in der kommenden Woche ändern. Am 18. Februar gewähre Vorstand Herbert Schein einen detaillierten Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung und dürfte dabei auch einen aktuellen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Mit den Mitte November vorgelegten Neunmonatszahlen habe der Vorstand daher die Prognosen für das Gesamtjahr 2020 leicht angehoben. Auch im laufenden Geschäftsjahr wolle der deutsche Batteriehersteller weiter wachsen.Kein Wunder: Vor allem die kleinen Lithium-Ionen-Batterien, die oft in den kleinen Kopfhörern eingesetzt würden, seien begehrt. In Zukunft wolle VARTA seine Lithium-Ionen-Technologie in neue, größere Batterien überführen und im Bereich Energiespeicher weiter punkten. Innovative Batteriezellen zum Antrieb von Elektroautos wären langfristig die Krönung.Mit oder ohne Elektromobilität-Fantasie: Die VARTA-Aktie sei begehrt v.a. bei vielen Kleinanlegern. Nach dem Allzeithoch am 28. Januar bei 181,30 Euro und dem anschließenden scharfen Rücksetzer bis 133 Euro habe sich der Kurs wieder stabilisiert. Gut möglich, dass im Vorfeld der Zahlen eine neue Aufwärtsbewegung starte. Anleger sollten dabei jedoch mögliche dynamische Richtungswechsel mit einkalkulieren, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: