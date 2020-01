Die VARTA-Aktie hat weiteres Potenzial, dürfte aber volatil bleiben und eignet sich deshalb weiterhin nur für risikobereite Anleger, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.01.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

92,90 EUR +1,31% (20.01.2020, 14:31)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

93,10 EUR +1,64% (20.01.2020, 14:47)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (20.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.VARTA sei nach dem Absturz in der vergangenen Woche weiter auf Erholungskurs. Zeitweise habe der MDAX-Titel am Montag-Vormittag wieder über 94 Euro notiert. Derweil gerate der Mehrheitseigner von VARTA verstärkt unter Druck.Michael Tojner kämpfe in Österreich weiter mit den Folgen der Betrugsanzeige des Burgenlands. Tojner sei Chef von Montana Tech Components, einem Schweizer Industrie-Konglomerat, das mit 58,3 Prozent die Mehrheit der VARTA-Aktien halte. Der umtriebige Manager stehe seit Mitte 2019 unter dem Verdacht, sich mithilfe von Treuhändern und anderen Personen die gemeinnützigen burgenländischen Wohnbaugesellschaften gesichert, dann die Aberkennung der Gemeinnützigkeit vorangetrieben zu haben, um später beim Verkauf der Wohnungen hohe Gewinne einzustreichen. Tojner solle sich so vor etwa fünf Jahren um 113 Mio. Euro bereichert haben.Tojner bestreite, wirtschaftlich Berechtigter der Firmen gewesen zu sein. Er habe zwar "wirtschaftliches Interesse" gehabt, seine Unternehmensgruppe sei "immer an Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Wohnbauträgern interessiert gewesen", habe "Der Standard" seinen Anwalt Karl Liebenwein zitiert. Dennoch würden seine Konten wegen der Immobilien-Geschäfte nun durchleuchtet.Auch wenn Michael Tojner in einem Interview mit der "FAZ" ehrgeizige Pläne äußere ("Wir wollen deutscher Apple im Batteriebau werden"), könnten die Ermittlungen andere Investoren davon abhalten, in VARTA zu investieren. In der vergangenen Woche habe bereits der zweitgrößte VARTA-Investor Capital Group seinen VARTA-Anteil leicht von 5,04 Prozent auf 4,95 Prozent reduziert, wie es heute in einer DGAP-Meldung heiße.Aus charttechnischer Sicht sei VARTA angeschlagen: Der mittelfristige Aufwärtstrend sei verlassen worden. Als gutes Zeichen könne gelten, dass die VARTA-Aktie an der gleitenden 200-Tage-Linie wieder aufwärts gedreht sei. Es bleibe die Sorge um längerfristig niedrigere Margen wegen der Konkurrenz aus China.Der Batteriehersteller versuche nun, mit der Erhöhung seiner Produktionskapazität gegenzuhalten, allein in Deutschland sollten 600 neue Arbeitsplätze entstehen. Gleichzeitig bleibe das Interesse am Markt an dem Titel groß.Die VARTA-Aktie habe seit ihrem Höhenflug bis auf 128 Euro zeitweilig bis auf 72,60 Euro korrigiert. Die 200-Tage-Linie bei 75 Euro habe sich hier als gute Unterstützung erwiesen.