XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

58,70 EUR +3,16% (22.07.2019, 13:31)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

58,70 EUR +2,80% (22.07.2019, 13:51)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (22.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andre Fischer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.Manchmal brauche es nicht viel und schon ziehe eine Aktie scheinbar urplötzlich rasant an, verdoppele sich im Wert. So geschehen bei VARTA. Das als langweilig geltende Unternehmen sei plötzlich ein Star an der Börse. Wer jetzt kaufe, habe eines schon sicher: die Chance auf richtig hohe Gewinne.Alle würden über CO2-Einsparung und -Bepreisung, über neue Steuern auf der einen und Entlastungen auf der anderen Seite reden. Und während sie reden würden, seien andere längst aktiv. Mittendrin: ein deutscher Mittelständler. Das Management des Batterieherstellers VARTA habe erkannt, dass der europaweite Umbau zu einer emissionsarmen Wirtschaft zu gewaltigen Umwälzungen führen werde. Und sogleich sei beschlossen worden, dass man nicht Getriebener, sondern Treiber dieser Entwicklung sein möchte - und Profiteur. Dass das gelingr, davon sei André Fischer überzeugt. Die VARTA-Aktie habe das Zeug zur Kursverdopplung, so Andre Fischer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2019)Börsenplätze VARTA-Aktie: