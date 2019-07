Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.Bei 23 Euro habe die VARTA-Aktie fast niemand haben wollen. Zu langweilig das Geschäftsmodell, zu vorsichtig das Management. Jetzt, bei einem Kurs von 61,22 Euro, sei das Interesse an der Aktie so groß wie nie zuvor.VARTA stelle wieder aufladbare Batterien sowie Lithium-Ionen-Knopfzellen für schnurlose Kopfhörer und Hörgeräte her. Kunden seien zum Beispiel Konzerne wie Bose, Fitbit, Google und Samsung. In der Sparte Power & Energy fertige VARTA Energiespeicher für Firmen und speziell für den privaten Gebrauch. Das rechtfertige aber noch lange nicht die hohe Börsenbewertung.VARTA habe bekannt gegeben, 17 Jahre nach seiner Zerschlagung das ursprüngliche Geschäft mit Haushaltsbatterien, Taschenlampen und Ladegeräten zurückzukaufen. Der US-Batteriehersteller Energizer habe das europäische Geschäft von VARTA auf Geheiß der EU-Kartellbehörden abgeben müssen. Solle heißen: VARTA zahle 100 Millionen Euro plus 80 Millionen Euro übernommene Schulden an Energizer. Auf der anderen Seite verdopple VARTA auf einen Schlag seinen Umsatz. Kein schlechter Deal!Habe VARTA bislang rund 300 Millionen Euro umgesetzt, würden es künftig etwa 600 Millionen sein. Das operative Ergebnis (EBITDA) für 2019 werde auf 67 Millionen Euro geschätzt. Zum Vergleich: 2018 seien es rund 50,2 Millionen Euro gewesen.Dabei wolle das Management das Technologie-Know-how mit in den Aufbau eines Batteriewerkes in Deutschland stecken. Es sei nicht von der Hand zu weisen, dass die Regierung in diesem Bereich handeln müsse, um die Abhängigkeit von den Asiaten zu verringern. VARTA wolle und könne ein solches Vorhaben jedoch nicht alleine stemmen. Zusammen mit mehreren anderen Firmen habe man sich um Fördergelder des Bundeswirtschaftsministeriums für die Massenfertigung von Lithium-Ionen-Batterien, sprich für den Aufbau eines Batteriewerks, beworben. Aus Berlin sei eine Anschubfinanzierung von insgesamt einer Milliarde Euro in Aussicht gestellt worden.Erste Gewinne sichern: Die Branche boome und der mögliche Aufbau eines Batteriewerks mit VARTA als Taktgeber in Sachen Technologie mache Lust auf mehr. Mit einem KGV von 63 und einem KUV von 3,7 sei die Aktie jedoch bereits sehr sportlich bewertet. Doch das Momentum sei hoch.Seit der Empfehlung in Ausgabe 48/18 habe die VARTA-Aktie ihren Wert fast verdoppelt. Anleger realisieren erste Gewinne und setzen beim Rest mit neuem Stopp (55,50 Euro) auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2019)