Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

124,35 EUR -1,89% (21.10.2021, 10:13)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

124,75 EUR -1,27% (21.10.2021, 09:59)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (21.10.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wandel in der Autoindustrie hin zu klimaschonenden Antrieben stecke zwar noch in den Anfängen. Der weltweite Siegeszug von Elektroautos scheine allerdings unaufhaltsam. Batteriehersteller VARTA wolle seinen Beitrag zu diesem Megatrend leisten und laut Vorstand Herbert Schein die "Performance in die E-Mobilität" bringen."Der Aktionär" habe bereits mehrfach erklärt: Intelligente Batterielösungen seien der Schlüssel zum Erfolg der Elektromobilität. Gefragt seien eine hohe Energiedichte, Schnellladefähigkeit und Flexibilität in der Bauweise.Ein Punkt, der VARTA klar in die Karten spiele. Mit seiner V4Drive-Hochleistungsbatterie habe VARTA eigenen Angaben zufolge das passende Produkt bereits entwickelt, das solle nun modifiziert werden und dann in die Massenproduktion gehen. Erste Partner wie Porsche seien bereits an Bord geholt worden. Weitere dürften folgen. Ein erstes nennenswertes Volumen dürfte dabei zwar nicht vor 2024 vom Band laufen. VARTA zeige sich jedoch optimistisch, die Fertigung schnell und zuverlässig skalieren zu können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Varta befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.