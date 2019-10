Das aktualisiertes Anlageurteil für die VARTA-Aktie laute nun "kaufen", so Thomas Schießle und Daniel Großjohan, Analysten der EQUI.TS GmbH. (Analyse vom 30.10.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

105,80 EUR +3,73% (30.10.2019, 09:49)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

106,60 EUR +4,31% (30.10.2019, 10:04)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (30.10.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohan, Analysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) von "halten" auf "kaufen" hoch.Im H2/19 sollte sich das Wachstum erneut beschleunigen, das sei bekannte Planungsgrundlage gewesen, so die Aktienexperten in ihrer jüngsten EQUI-Note. Das Ausmaß der jetzt veröffentlichten Guidance-Anhebung allerdings habe die Fachanalysten von EQUI.TS überrascht und hätte seinen Grund in der sehr dynamischen Nachfrage seit Q3/19 aus dem Kundensegment Entertainment gehabt.Mit der Konsequenz, würden die Aktienexperten betonen, dass die Innovations- und Kapazitätsausbauphase beim schwäbischen Batteriehersteller erneut beschleunigt und verlängert würde.Das geplante CAPEX werde also erhöht und - wichtig aus Sicht der Fachanalysten- teils von Kunden bezahlt.Das originäre Wachstum werde künftig ergänzt.Das Chancen-/Risiko-Verhältnis, die Equity-Story und auch die Peer-Gruppe würden neu ausjustiert; das gelte wohl auch für die Investoren.Vor dem Hintergrund eines wachsenden und sehr gesunden Auftragsbestands sollten die Kapazitäten nach den jetzt aktualisierten Plänen bis 2022 auf über 150 Mio. p.a. aufgestockt werden. Ein sehr steile Expansionspfad, würden die Analysten betonen. Denn gegenwärtig stehe die Fertigung bei ca. 55 Mio. Stück.Der beschleunigte ramp-up könnte also die Marge in Q4 vorrübergehend drücken, würden die Aktienexperten anmerken.Das Segment "MB" habe - wie im H1/19 - im Q3 einen "außergewöhnlichen" starken, "P&E" einen planmäßigen Verlauf gehabt. In Q3/19 habe sich das Wachstum beschleunigt, in 9M/19 sei der Erlös um 22,1% auf EUR 242,8 Mio. gestiegen.