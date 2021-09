XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (30.09.2021/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - VARTA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Das Allzeithoch der VARTA-Aktie (181,30 EUR) stamme von Ende Januar. Mitte August habe der Titel zwar nochmals ein "Echo-Hoch" bei 165,90 EUR ausgebildet, aber eben das Rekordlevel vom Jahresauftakt nicht mehr erreicht. Ein Rekordhoch - gefolgt von einem tieferen Hochpunkt - lasse bei Anlegern sicher die ein oder andere Warnlampe angehen. Charttechnisch könnte sich die Kursentwicklung der letzten Jahre als Schulter-Kopf-Schulter-Formation erweisen. Deshalb gelte es ein Abgleiten unter die steigende Nackenlinie (akt. bei 112,62 EUR) unbedingt zu verhindern. Interessanterweise verlaufe hier zudem das untere Bollinger Band (akt. bei 113,21 EUR), wodurch die Tragweite des Abschlusses einer oberen Umkehr zusätzlich untermauert werde.Die quantitativen Indikatoren (z.B. MACD und RSL) würden ebenfalls zur Vorsicht mahnen. Der Druck auf die diskutierte Schlüsselzone dürfte also hoch bleiben. Bei einer negativen Weichenstellung müssen Anleger mit wieder zweistelligen Kursnotierungen rechnen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Um das Chartbild zu stabilisieren, sei indes eine Rückeroberung des Hochs vom Dezember 2019 (128,00 EUR) bzw. der 38-Wochen-Linie (akt. bei 129,64 EUR) notwendig. (Analyse vom 30.09.2021)Börsenplätze VARTA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:116,50 EUR +0,47% (30.09.2021, 08:54)