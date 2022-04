(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

91,00 EUR +2,06% (01.04.2022, 11:38)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

90,28 EUR +0,42% (01.04.2022, 11:24)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (01.04.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Batteriekonzern VARTA gehe nach einem überraschend hohen Gewinn 2021 mit vorsichtigen Erwartungen ins laufende Jahr. "Die derzeitige globale Lage durch die anhaltenden Folgen von Covid-19 und dem Ukraine-Krieg beeinflussen die Rohstoffpreise und Verfügbarkeit von Bauteilen bei unseren Kunden", habe Finanzchef Armin Hessenberger gesagt."Einfluss auf unser Geschäft können wir daher nicht ausschließen", so Hessenberger bei der Bilanzvorlage am Donnerstag in Ellwangen. Im ersten Quartal sei es bereits nicht so gut gelaufen.Im ersten Quartal habe das Geschäft bereits gelahmt. So rechne VARTA für die Monate Januar bis März mit einem Umsatz zwischen 180 und 190 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn solle 34 bis 39 Millionen Euro erreichen.Dem Konzern zufolge lägen die trüberen Aussichten weniger an direkten Einflüssen aus der Krisenregion. Das Geschäft in Russland, Belarus und der Ukraine mache weniger als ein Prozent des Konzernumsatzes aus, heiße es im Geschäftsbericht. Dieser stamme ausschließlich aus Lieferverträgen: VARTA betreibe in diesen Ländern keine eigenen Werke und habe dort auch keine Lieferanten. Der Anstieg der Kosten für Rohstoffe und Energie sei jedoch nicht abschätzbar - genauso wie die Frage, wie lange die höheren Preise anhalten würden.Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für VARTA von 140 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi bewerte die Papiere des Batteriekonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie nach der Jahresbilanz nun auf Augenhöhe mit der asiatischen Konkurrenz.Das Analysehaus Warburg Research habe VARTA von "hold" auf "buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 115 auf 113 Euro gesenkt. Der massive Kapazitätsausbau des Batteriekonzerns gehe weiter, habe Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Daher und wegen höhere Rohstoffkosten habe er das Kursziel reduziert. Nach dem Kursrückschlag rate er zum Kauf der Aktien.Für die VARTA-Aktie sei es schon in den vergangenen Monaten nicht gut gelaufen. Seit dem Jahreswechsel habe das Papier rund ein Fünftel eingebüßt. Das Rekordhoch von 181,30 Euro von Anfang 2021 sei deutlich entfernt. Im Vergleich zum Ausgabepreis vom Börsengang im Jahr 2017 habe sich der Wert der Aktie aber in etwa verfünffacht. Am heutigen Freitag trete das Papier auf der Stelle. Spannend werde es in den nächsten Monaten, was die Entwicklung in der E-Mobilität angehe. Kann VARTA hier punkten, dürfte die Aktie mittelfristig auch wieder in höhere Kursregionen vorstoßen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2022)