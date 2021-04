Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

120,70 EUR -0,49% (08.04.2021, 10:23)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

120,55 EUR -1,71% (08.04.2021, 10:09)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (08.04.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA: Gedämpfte Erwartungen - AktienanalyseBislang produziert VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) vor allem kleine Lithium-Ionen-Knopfzellen für kabellose Kopfhörer sowie Haushaltsbatterien etwa für Fernbedienungen, Uhren oder Taschenlampen - und ist damit höchst erfolgreich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Getrieben von der starken Nachfrage sei der Umsatz 2020 um 140 Prozent auf 870 Mio. Euro gestiegen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe mit einem Plus von 147 Prozent auf 241 Mio. Euro sogar noch stärker zugelegt.Nun wolle VARTA auch Batteriezellen für Elektroautos produzieren. Bereits die Spekulationen darüber hätten die MDAX-Aktie immer wieder nach oben springen lassen. Allerdings hätten die Erwartungen nun einen Dämpfer erhalten. Denn VARTA habe nicht vor, vollwertige Akkus für Elektroautos zu bauen. Stattdessen solle die großformatige Batteriezelle, für die VARTA am Stammsitz in Ellwangen zurzeit eine Pilotlinie aufbaue, zunächst vor allem in leistungsstarken Elektroautos zum Einsatz kommen, etwa als kurzzeitiger Beschleuniger oder als Teil von neuartigen Antriebskonzepten, bei denen die Batterie während der Fahrt von einem Motor permanent wieder aufgeladen werde."In Märkte für Produkte einzusteigen, die heute schon da sind, war und ist nicht unsere Strategie", habe VARTA-CEO Herbert Schein erklärt. Allerdings sei VARTA bereits mit vielen Autobauern im Gespräch. Gerade deutsche Autobauer seien die höchste Priorität, auch wenn er wegen Geheimhaltungsvereinbarungen nicht sagen könne, welche Autobauer das genau seien. Schein gehe jedoch davon aus, dass er noch in diesem Jahr die ersten Kunden öffentlich präsentieren könne. Für weitere Fantasie sei also gesorgt, wenngleich große Sprünge eher unwahrscheinlich seien. (Ausgabe 13/2021)Börsenplätze VARTA-Aktie: