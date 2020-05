Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

91,75 EUR +3,44% (19.05.2020, 09:59)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

91,25 EUR +2,93% (19.05.2020, 10:14)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (19.05.2020/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohan, Analysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) weiterhin zu kaufen.Q1/20 sei von kräftiger Wachstumsbeschleunigung geprägt gewesen und habe die Analysten überrascht. Die EQUI.TS-Schätzungen und der Zielkurs würden in ihrer jüngsten Studie angepasst. Nach den Kursturbulenzen der vergangenen Wochen sähen die Aktienexperten ein verbessertes Chancen-/Risiko-Profil. Aktuell würden aber noch Unsicherheiten bzgl. der Preis- und Mengen-Perspektiven belasten. Die Analysten würden in diesem Zusammenhang auf die COVID-19-Pandemie - die VARTA laut eigener Aussage aktuell kaum treffe - hinweisen.CEO H. Schein hätte anlässlich der Telko am 15.05.20 erneut bestätigt, dass VARTA von COVID-19-Einschränkungen nicht wesentlich betroffen sei. VARTA nutze die Chancen, zeige Stärke und weite den Marktanteil durch Innovation und schnellere und höhere Lieferfähigkeit bei "Micro Batteries" aus.Ungebrochen sei bis Heute, so der CFO, die hohe Kundennachfrage bei Premium -Kopfhörern (Hearables); eine vorrübergehende Nachfragedelle gäbe es allerdings bei Hörgerätebatterien, denn die Geschäfte seien ja bis vor Kurzem geschlossen gewesen.Thomas Schießle und Daniel Großjohan, Analysten der EQUI.TS GmbH, stufen die VARTA-Aktie als Kauf ein. (Analyse vom 19.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link