Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

113,75 EUR +1,47% (11.11.2021, 12:45)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

113,15 EUR -2,67% (11.11.2021, 12:29)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (11.11.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA: Ein Ende der Tristesse bei der Aktie ist nicht in Sicht - AktienanalyseNach dem rasanten Wachstum der Vorjahre hatte das Management von VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) die Aktionäre darauf eingestellt, dass es nicht ganz so kräftig weitergehen wird und der Schwung erst im zweiten Halbjahr kommen soll, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch nun seien die Erwartungen bitter enttäuscht worden: Der Batteriekonzern habe die Prognose für das Gesamtjahr 2021 gesenkt. Grund seien die Einschränkungen infolge der Pandemie. Vor diesem Hintergrund rechne VARTA für 2021 nur noch mit einem Umsatzanstieg von 3,5 Prozent auf 900 Mio. Euro statt auf 940 Mio. Euro. Vom Umsatz sollten weiterhin rund 30 Prozent als EBITDA hängen bleiben, was absolut nun rund 275 Mio. Euro entspreche. Klinge eigentlich nicht dramatisch. Allerdings wiege der triste Umsatzausblick für 2022 und 2023 schwer. Denn das Unternehmen habe für die beiden Jahre einen Anstieg um jeweils rund 100 Mio. Euro in Aussicht gestellt, was deutlich unter den Markterwartungen liege. Es dürfte zudem noch Jahre dauern, bis sich die Investitionen in das Geschäft mit der Elektromobilität auszahlen würden.Entsprechend drastisch sei die Marktreaktion mit einem Minus des Aktienkurses von in der Spitze gut 23 Prozent auf knapp unter 100 Euro ausgefallen. Auch Analysten hätten sich entsetzt gezeigt. Die DZ BANK beispielsweise habe ihre Gewinnerwartungen reduziert und den fairen Wert für die VARTA-Aktie von 145 auf 90 Euro gesenkt. Zugleich hätten die Experten die Papiere von "kaufen" auf "verkaufen" herabgestuft.Short-Investment sollten sich demnach also weiterhin auszahlen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 44/2021)Börsenplätze VARTA-Aktie: