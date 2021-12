Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die VARTA-Aktie gehöre zu den absoluten Lieblingen der Anleger. "Der Aktionär" berichte daher entsprechend viel über die Entwicklung bei dem Batteriehersteller. Fundamentale Neuigkeiten gebe es derzeit keine. Auch bei den Analysten herrsche Funkstille. Von dem Ende Januar erreichten Allzeithoch sei die Aktie weit entfernt.Der Jahresstart habe es in sich gehabt: Ende Januar habe ein Shortsqueeze die Aktie von VARTA auf ein Allzeithoch bei 181,30 Euro getrieben. Im Anschluss sei der Kurs aber wieder deutlich zurückgefallen. Die Mitte Februar präsentierten Zahlen für das abgelaufene Jahr und der Ausblick auf 2021 hätten keine frischen Impulse für die Bullen liefern können. Im Gegenteil: Die Aktie sei im Anschluss bis in den Bereich der horizontalen Unterstützung um 105 Euro abgerutscht.Im Vorfeld der Halbjahreszahlen hätten die Bullen eine neue Chance gewittert. Die Hoffnung auf eine Anhebung der Prognose habe die Aktie wieder bis in den Bereich um 165 Euro steigen lassen. Doch Vorstand Herbert Schein habe an den Planvorgaben für das laufende Jahr festgehalten. Folge: Die Aktie habe erneut die charttechnische Auffangzone getestet.Im November habe der Konzernchef dann die Bombe platzen lassen: Der verzögerte Start von neuen Kundenprojekten habe auch bei VARTA zu einem verringerten Umsatzwachstum geführt. Vor diesem Hintergrund habe der Batteriehersteller die Prognosen für das Gesamtjahr reduzieren müssen. Die Aktie sei in den Keller gerauscht, habe bei 99,70 ein Jahrestief markiert, sich im Anschluss aber wieder stabilisieren und über der 105-Euro-Marke einpendeln können.Wie gehe es weiter? Fundamentale Neuigkeiten gebe es keine. VARTA investiere unverändert in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien (CoinPower) und den Aufbau einer Pilotanlage für großformatige Lithium-Ionen-Rundzellen. Der Start der Pilotproduktion erfolge in diesen Tagen.Das Fazit hat Bestand: Kann VARTA im Bereich CoinPower weiter wachsen und die nächsten beiden Jahre nutzen, um in der E-Mobilität die lukrative Nische erfolgreich zu besetzen, dürfte die Aktie auch in höhere Kursregionen vorstoßen.Wird die VARTA-Aktie noch einmal nach unten gedrückt, legen sich Anleger mit Weitblick bei Kursen um 105 Euro auf die Lauer, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2021)