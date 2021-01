Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

151,50 EUR -0,98% (28.01.2021, 09:13)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

158,80 EUR +6,22% (27.01.2021, 17:35)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (28.01.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie habe in dieser Woche bisher deutlich Boden gutmachen können. Dabei stehe ein Gewinn von rund 30% und ein neues Allzeithoch bei 168 Euro zu Buche. Als Grund würden in Finanzkreisen Eindeckungen von Shortsellern genannt. Fundamentale Neuigkeiten gebe es beim deutschen Batteriehersteller derzeit keine.In dieser Woche seien bisher v.a. Aktien gesucht gewesen, in denen Spekulanten stark auf weiter fallende Kurse setzen würden. Man sei "auf der Jagd nach der nächsten GameStop", heißw es auf dem Parkett der Fankfurter Wertpapierbörse. Die gesamte Shortquote bei VARTA liege aktuell nur noch bei 7,28%. Zu Jahresbeginn habe sie noch bei knapp 9% gelegen. Laut Bundesanzeiger habe der Hedgefonds Melvin Capital bei VARTA eine Short-Position im Umfang von knapp über 4% der ausstehenden Aktien gehalten.Gut möglich, dass sich die Rally bei der VARTA-Aktie noch weiter fortsetze. Anleger sollten jedoch mögliche dynamische Richtungswechsel mit einkalkulieren und auch weiterhin (Teil-)Gewinne realisieren. Zur Erinnerung: Aktuell gebe es für die VARTA-Aktie nur eine Kaufempfehlung und das Kursziel von Berenberg laute 145 Euro, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: