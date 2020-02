Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (18.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA: Dreistellige Kurse nur eine Frage der Zeit? AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" zum Kauf der Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1).Die Zahlen der VARTA AG seien hervorragend gewesen und hätten die Erwartungen beim Umsatz, EBITDA und bereinigten Gewinn deutlich übertroffen. Es gebe hier jedoch auch ein Aber: Es habe noch keine Prognose für 2020 gegeben. Diese werde man erst mit den endgültigen Quartalszahlen am 31. März bringen. Bis dahin sei die Entwicklung der VARTA-Aktie mit einem Fragezeichen versehen. Der Kampf zwischen Leerverkäufern und Käufern sei voll entbrannt. Die Käufer hätten die guten Zahlen auf ihrer Seite. Auf der anderen Seite treffe die Apple-Warnung die VARTA auch, denn man mache einen Großteil seines Umsatzes mit Apple. Laut dem Börsenexperten dürften sich die Auswirkungen für VARTA aber in Grenzen halten. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis man bei der VARTA-Aktie dreistellige Kurse sieht, denn VARTA hat einen Qualitätsvorsprung gegenüber der Konkurrenz, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.02.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze VARTA-Aktie:XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:84,60 EUR +0,48% (18.02.2020, 15:55)