Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

130,30 EUR -2,29% (27.08.2021, 15:44)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

130,25 EUR -2,47% (27.08.2021, 15:31)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (27.08.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Beim Ellwanger Konzern sei eine Kooperation mit Continental unter den Tisch. Ziel der Partnerschaft sei die Entwicklung neuer Technologien und Produkte, die v.a. für nachhaltige Lösungen im Bereich der Elektromobilität einen Fortschritt bringen würden.In einem ersten Pilotprojekt hätten Continental und VARTA ein innovatives Produkt für den Zweiradmarkt entwickelt: ein austauschbares 48-Volt-Akku-Pack für elektrisch angetriebene Zweiräder ab 10 kW Antriebsleistung. Die Technologie schließe eine Lücke im stark wachsenden Markt für batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge.Die mittel- und langfristigen Aussichten bei VARTA seien nach wie vor gut. Der Deal mit Continental sei ein weiterer kleiner Mosaikstein. Für die Aktie würden kurzfristig allerdings die positiven Impulsgeber fehlen. Das Chartbild der VARTA-Aktie sei angeschlagen. Sie dürfte noch eine Weile brauchen, um sich zu stabilisieren. Anleger mit Weitblick könnten daher gestaffelt im Bereich um 119 und 110 Euro wieder erste Käufe starten. Die gewohnt volatile Kursentwicklung werde aber auch kurzfristige Trading-Chancen ermöglichen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2021)Börsenplätze VARTA-Aktie: