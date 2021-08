Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

158,95 EUR +3,48% (05.08.2021, 11:53)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

159,35 EUR +4,42% (05.08.2021, 12:08)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (05.08.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über die aktuelle Nachrichtenlage und die aktuelle Situation bei VARTA habe "Der Aktionär" zuletzt eingehend berichtet. Vor den Halbjahreszahlen am 13. August rücke die Charttechnik in den Fokus. Nach dem Sprung über das Verlaufshoch vom 23. Juni bei 146,70 Euro nehme die Aktie Fahrt auf. Aus charttechnischer Sicht sei nun Luft bis zum Hoch aus dem Februar bei 168,40 Euro.Auf die Achterbahnfahrt zwischen Januar und Februar sei bei VARTA eine ausgedehnte Konsolidierungsphase gefolgt. Zwischen Anfang März und Mitte Mai habe sich die Aktie in einer Range zwischen 105 und 135 Euro bewegt. Nach einem erneuten erfolgreichen Test der unteren Begrenzung der Seitwärts-Range habe der Kurs zuletzt wieder den Vorwärtsgang eingelegt.Für die letzten drei Monate stehe ein Plus von 30 Prozent zu Buche. Allein in der vergangenen Woche habe die Aktie knapp zehn Prozent an Wert zugelegt. Begleitet werde die Aufwärtsbewegung von Spekulationen über mögliche Partner für die neu entwickelte V4Drive-Batteriezelle und eine Nachbesserung bei der Jahresprognose.Die Lithium-Ionen-Akkus aus dem Hause VARTA seien ein echter Dauerbrenner. In der jüngeren Vergangenheit habe der Batteriehersteller hier vom Boom im Geschäft mit kabellosen Kopfhörern profitiert. Größter Hoffnungsträger sei derzeit aber das Geschäft mit der Elektromobilität. Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung dürften zunächst die Halbjahreszahlen und vor allem die Aussagen zur Entwicklung in den kommenden Monaten die Richtung vorgeben. Eine Anhebung der Prognosen für das Gesamtjahr könnte für Impulse sorgen.Bei aller Euphorie sollten Anleger mögliche scharfe Rücksetzer aber nicht ausschließen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Das durchschnittliche Kursziel aller Analysten liege mit 115,57 Euro weiter deutlich unter dem aktuellen Kurs. (Analyse vom 05.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link