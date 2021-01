Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (27.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Der Hedgefonds Melvin Capital Management sei dem Vernehmen nach in Schieflage geraten. Laut dem "Wall Street Journal" habe der Hedgefonds seit Jahresbeginn rund 30 Prozent seines Kapitals verloren. Auch bei VARTA-Aktien habe der Shortseller mit Short-Positionen wohl viel Geld verloren."Der Aktionär" habe bereits berichtet: Über Messenger-Apps, Online-Foren und Plattformen wie Reddit würden Aktien seit Tagen hochgejubelt - völlig unabhängig von ihrem Geschäftsmodell. Würden die Trader dann auf eine hohe Shortquote treffen, könne es ganz schnell gehen. Die Leerverkäufer müssten Aktien kaufen, um ihre Verluste zu begrenzen, und würden so den Kursanstieg beschleunigen.Im Fokus: Melvin Capital Management. Der Hedgefonds habe sich bei Short-Positionen auf GameStop und anderen US-Papiere allem Anschein nach kräftig verspekuliert. Um die Gesellschaft zu retten und weitere Verluste durch so genannte Margin Calls zu verhindern, hätten andere Hedgefonds dem "Wall Street Journal" zufolge 2,75 Milliarden Dollar an frischem Kapital bereitgestellt.Laut Bundesanzeiger habe Melvin Capital auch bei VARTA eine Short-Position im Umfang von knapp über vier Prozent der ausstehenden Aktien gehalten. Der Kursanstieg seit Jahresbeginn um 26 Prozent dürfte damit auch für deutliche Verluste bei dem Hedgefonds gesorgt haben. Löse Melvin Capital seine Wetten auf fallende Kurse bei dem Batteriehersteller weiter auf, könnte dies die Aufwärtsbewegung weiter befeuern.Anleger sollten dabei aber mögliche dynamische Richtungswechsel mit einkalkulieren und auch weiterhin (Teil-)Gewinne realisieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2021)Mit Material von dpa-AFX