Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (03.03.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie sei nach einem verhaltenen Ausblick auf das laufende Jahr deutlich in die Knie gegangen. Die Luft scheine vorerst raus zu sein. Der Kurs dürfte kurzfristig ähnlich wie im Schlussquartal 2020 in einer breitgefassten Schiebezone zwischen 100 und 125 Euro seitwärts tendieren. Mittelfristig habe das Papier des Ellwanger Konzerns aber noch ein Ass im Ärmel.Frischen Schwung könnte die VARTA-Aktie bekommen, wenn der deutsche Batteriehersteller die marktreife Übertragung seiner innovativen Technologie auf größere Zellformat gelinge. Diese könnten dann in Zukunft auch in Elektroautos und stationären Batteriespeichern eingesetzt werden - also in den boomenden Wachstumsmärkten schlechthin. Eine Pilotanlage für großformatige Lithium-Ionen-Akku-Rundzellen der Bauform 21700 sei dem Vernehmen nach bereits in Betrieb.Mit dem erfolgreichen Ausbau der Aktivitäten im Bereich größerer Zellformate könnte der Aktie mittelfristig wieder neue Fantasie eingehaucht werden. Kurzfristige Impulsgeber seien ansonsten eher Mangelware. Anleger mit Weitblick sollten ruhig bleiben und schwache Tage im unteren Bereich der Seitwärtsrange wischen 100 und 125 Euro zum Einstieg nutzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2021)Börsenplätze VARTA-Aktie: