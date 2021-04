Börsenplätze VARTA-Aktie:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (08.04.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz der jüngsten Rekordzahlen nehme die VARTA-Aktie keine Fahrt auf. Im Gegenteil, seit dem Jahres-Bericht für 2020 Ende März habe das Papier rund 10 Prozent verloren. Auch heute sei der TecDAX-Titel mit einem roten Vorzeichen versehen. Aus charttechnischer Sicht sollten Anleger jetzt wachsam sein.Seitdem die Aktie zwischen Ende Februar und Anfang März die Unterstützung bei 105 Euro ausgebildet habe, sei es in der Spitze bis rund 136,90 Euro (18. März) nach oben gegangen. Dabei sei sowohl die 100- als auch die 50-Tage-Linie (GD50) überwunden worden.Dieser Ausbruch habe sich allerdings als nicht nachhaltig herausgestellt. Nach einer kurzen Seitwärtsphase mit zwei weiteren Zwischenhochs (23. beziehungsweise 31. März) im Bereich von 135 Euro sei die GD50 (aktuell bei 131,04 Euro) in der Folge gerissen worden. Auch die 100-Tage-Linie, die derzeit bei 123,77 Euro verlaufe, habe in dieser Woche nicht verteidigt werden können.Die VARTA-Aktie müsse auch in dieser Woche Abgaben hinnehmen. Dennoch stehe das Papier noch über wichtigen Unterstützungen. Bei Kursen über 125 Euro helle sich das Chartbild auf.Fazit: Investierte Anleger bleiben weiter dabei und beachten den Stopp bei 90 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 08.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link