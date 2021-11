Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

114,00 EUR -1,17% (30.11.2021, 09:24)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

114,15 EUR -0,44% (30.11.2021, 09:08)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (30.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem ersten Stabilisierungsversuch seien die Sorgen vor der Ausbreitung und den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Variante Omikron wieder zurück. Die VARTA-Aktie habe sich in dem schwachen Marktumfeld zuletzt ungewohnt stabil gezeigt. Aktuelle Nachrichten seien Mangelware. "Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest.Nach der überraschenden Prognoseanpassung sei die VARTA-Aktie Anfang November im Tief auf 99,70 Euro abgerutscht, habe sich dann aber bei 110,85 Euro aus dem Handel verabschiedet. Im Anschluss habe sich die Aktie aber schnell wieder von den Tiefstständen lösen können. Seitdem pendle der Kurs in einer engen Range zwischen 111 und 122 Euro seitwärts.Im Gespräch mit dem "Aktionär" habe Vorstand Herbert Schein zuletzt aufgezeigt, wie der Konzern als treibende Kraft bei den kleinen Knopfzellen für Hörgeräte und kabellose Kopfhörer in Zukunft auch die Autobranche unter Strom setzen wolle. Der Plan stehe, brauche aber Zeit.Wird die VARTA-Aktie kurzfristig von der aktuellen Verunsicherung noch einmal nach unten gedrückt, legen sich Anleger mit Weitblick bei Kursen um 105 Euro auf die Lauer, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link