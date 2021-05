Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (21.05.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ende Januar habe die VARTA-Aktie mit 181,30 Euro ein Allzeithoch markiert. Seitdem habe der Kurs in der Spitze über 40 Prozent eingebüßt. Nachdem damaligen Short-Squeeze habe die Aktie die operative Realität wieder eingeholt. Immerhin: Der Vorstand erwarte im zweiten Halbjahr eine Beschleunigung des Wachstums und wolle in Zukunft auch größere Lithium-Ionen-Rundzellen entwickeln. Analysten würden aber insgesamt skeptisch bleiben - auch wenn es zuletzt zwei Kaufempfehlungen gegeben habe.In Summe würden von den acht Analysten, die sich näher mit der Aktie beschäftigen würden, noch drei zum Verkauf der Papiere raten. Warburg Research sehe mit 83 Euro das größte Rückschlagpotenzial. Kepler Cheureux liege mit einem fairen Wert von 87 Euro knapp darüber. Unter dem "sell" von Stifel stünden als Kursziel immerhin 102 Euro.Für Hauck & Aufhäuser sei die Aktie eine Halte-Position mit Ziel 119 Euro. Berenberg nehme ebenfalls eine neutral Haltung ein und schreibe den Papieren einen fairen Wert von 125 Euro zu. Abgerundet werde das Trio von der Commerzbank ("halten") mit 115 Euro.Mit der DZ BANK und SRH AlsterResearch würden seit dieser Woche zwei Häuser mit Ziel 130 Euro zum Kauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liege mit 111,38 Euro aber weiterhin unter dem aktuellen Kurs. Insgesamt werde schnell klar: Analysten würden vorerst keine großen Sprünge bei der Aktie erwarten.Das "Aktionär"-Fazit habe Bestand: VARTA bleibe auf dem eingeschlagenen Wachstumspfad und könne seine Profitabilität weiter steigern. Wenn sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte wie erwartet beschleunige, dürfte der Vorstand die Jahresprognosen nachbessern. Das Thema Lithium-Ionen-Rundzellen sorge für Fantasie. Hier würden aber noch einige Details und nachhaltige Erfolge fehlen.Große Kurssprünge sind daher kurzfristig noch nicht zu erwarten - in einem freundlichen Marktumfeld könnte das Ziel der beiden VARTA-Optimisten aber zumindest ins Visier genommen werden, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.05.2021)