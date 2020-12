XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

113,30 EUR +2,91% (09.12.2020, 12:11)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

112,80 EUR +2,27% (09.12.2020, 12:26)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (09.12.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie habe gestern einen starken Tag hingelegt. Grund dafür könnte die Ankündigung des neuen Apple-Kopfhörers "AirPods Max" gewesen sein. Als Apple-Zulieferer dürfe sich VARTA vermutlich auf neue Aufträge über Kopfhörer-Batterien freuen. Der Titel habe daraufhin mit einem satten Plus geschlossen. Deshalb sei bei der Aktie aber trotzdem Vorsicht geboten.Zwar stehe die VARTA-Aktie nach dem gestrigen Kurssprung auch heute erneut im Plus, beim Blick auf das Chartbild der letzten Wochen befinde sich der Wert aber noch immer im Korrekturmodus. Seit dem Allzeithoch Anfang September bei 138,70 Euro habe der Titel bis an die 100-Euro-Marke zurückgesetzt und konsolidiere inzwischen in Form eines Dreiecks.Aktuell stehe der Kurs direkt an der oberen Begrenzungslinie bei 111,30 Euro, an der knapp darüber die 50-Tage-Linie bei 112,00 Euro verlaufe. Ein Sprung über diese Widerstände wäre zwar ein starkes Kaufsignal, ein neuer Höhenflug sei aber aufgrund der vielen Hürden recht unwahrscheinlich. Denn nur knapp über dem Dreieck würden der horizontale Widerstand bei rund 112,50 Euro, die 100-Tage-Linie bei 114,60 Euro und die Abwärtstrendlinie bei etwa 118 Euro verlaufen. Zusammen mit der sehr schwachen Trendstärke sei momentan wohl eher mit einer anhaltenden Konsolidierung zu rechnen.