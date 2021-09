Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

119,80 EUR +1,14% (23.09.2021, 09:11)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

117,50 EUR +1,95% (22.09.2021, 17:35)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (23.09.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Nach dem Kursrutsch am Montag und der anschließenden Trendwende könnte der TecDAX-Titel dem Markttrend folgen und ihre Gegenbewegung fortsetzen. Neuigkeiten gebe es aber weiterhin keine - weder vom Unternehmen, noch vonseiten der Analysten. Daher dürfte unverändert die Charttechnik im Fokus stehen. Auch hier habe das Fazit Bestand.Über die operative Entwicklung und die Aussichten des Batterieherstellers habe DER AKTIONÄR zuletzt eingehend berichtet. Geändert habe sich daran an den letzten Tages nichts. Kurzfristig würden der VARTA-Aktie weiter die passenden Impulsgeber fehlen. Die mittel- und langfristigen Aussichten seien durch den Einstieg in das E-Mobility-Geschäft aber unverändert gut.Zur Erinnerung: VARTA habe dazu mit seiner V4Drive-Hochleistungsbatterie ein innovatives Produkt entwickelt. Ein erstes nennenswertes Volumen dürfte jedoch nicht vor 2024 vom Band laufen. Der Batteriehersteller zeige sich aber optimistisch, die Fertigung schnell und zuverlässig skalieren zu können.Bleiben größere Störfeuer aus, könnte die VARTA-Aktie aus charttechnischer Sicht ihre Erholung auch heute fortsetzen. Die nächsten kurzfristigen Ziele seien das Verlaufstief vom 17. August bei 126,25 Euro und die viel beachtete 200-Tage-Linie, die derzeit bei 129,50 Euro verlaufe.Anleger mit Weitblick können ungeachtet dessen weiter Ruhe bewahren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link