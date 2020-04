Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

60,30 EUR +5,14% (06.04.2020, 10:12)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

60,40 EUR +3,42% (06.04.2020, 10:26)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (06.04.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die Aktie des Batterieherstellers VARTA könne zum Wochenauftakt ordentlich zulegen. Mit einem Plus von 8,2 Prozent auf 62,05 Euro sei das Papier vor der Commerzbank und thyssenkrupp am frühen Morgen der beste Wert des Tages im MDAX. Die Aktie profitiere dabei unter anderem von einer Kaufempfehlung aus dem Hause Berenberg. Zudem präsentiere sich auch der Gesamtmarkt freundlich.Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für VARTA zwar von 112 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Der vom Batteriekonzern abgegebene Ausblick auf das laufende Jahr sei zuversichtlich trotz der gegenwärtigen Corona-Krise, habe Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag veröffentlichten Studie geschrieben. Vorerst seien die Auswirkungen durch den Virus für Varta wohl nur begrenzt. Er berücksichtige in seinem Modell höhere Investitionen für den Aufbau weiterer Produktionskapazitäten.Deutlich pessimistischer habe sich zuletzt die Commerzbank präsentiert. Sie habe VARTA von "hold" auf "reduce" abgestuft und das Kursziel von 62 auf 55 Euro gesenkt. Der Ausblick des Batterienherstellers habe bei Umsatz und Gewinn zwar den Erwartungen entsprochen, gehe aus einer am Donnerstag präsentierten Studie des Instituts hervor. Die Investitionspläne seien aber massiv unterschätzt worden, die Entwicklung des Mittelzuflusses (Cashflow) deutlich überschätzt."Der Aktionär" bleibt langfristig zuversichtlich, was die weitere Entwicklung von VARTA angeht. Anleger setzen den Wert auf ihre Watchlist und warten ein klares positives Signal ab, so Marion Schlegel. (Analyse vom 06.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link