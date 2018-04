XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

21,00 EUR -0,94% (13.04.2018, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

21,04 EUR -0,10% (13.04.2018, 09:17)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (13.04.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktie: Erleichterungsrally nach Zahlen - AktienanalyseBörsenneuling VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) hat die Erwartungen bislang enttäuscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar sei die VARTA-Aktie im Oktober 2017 mit 24,25 Euro deutlich über dem Ausgabepreis von 17,50 Euro gestartet. Doch damit sei der Höhenflug auch schon wieder vorbei gewesen. Im März 2018 seien die Papiere sogar fast auf den Ausgabepreis zurückgefallen, ehe der Batteriehersteller mit der Vorlage seiner vorläufigen Zahlen für 2017 für eine Erleichterungsrally gesorgt habe. Demnach sei der Umsatz des Konzerns um 13,3 Prozent auf 242,2 Mio. Euro geklettert.Im Segment "Microbatteries" sei die marktführende Position für Hörgeräte-Batterien weiter ausgebaut worden. Außerdem habe die hohe Nachfrage nach kabellosen Lifestyle-Produkten wie Headsets oder anderen Wearables-Anwendungen zu einer deutlichen Umsatzsteigerung der Lithium-Ionen-Batterien geführt. Im Segment "Power & Energy" sei das Umsatzwachstum vor allem auf die sehr erfolgreiche Entwicklung der stationären Energiespeicher zurückzuführen. Durch die Skalierung des Geschäftsmodells sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) überproportional gestiegen: um 59,3 Prozent auf 23,6 Mio. Euro. VARTA-Chef Herbert Schein habe durchblicken lassen, dass er 2018 das Umsatzwachstum beschleunigen wolle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: