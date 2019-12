Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

120,00 EUR -0,33% (10.12.2019, 08:51)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

117,00 EUR (09.12.2019)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (10.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohan, Analysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) von "kaufen" auf "halten" herunter.VAR1-Aktien würden in den MDAX und - das sei bis zuletzt ungewiss gewesen- auch in den TecDAX aufsteigen. Der Ankeraktionär Montana Tech (VGG) habe jüngst sein dominierendes Aktienpaket um ca. 1,7% auf 58,3% abgebaut. Die sehr dynamische Nachfrage aus dem Kundensegment Entertainment fordere einen beschleunigten Innovations- und Kapazitätsausbau bei VAR1. Das geplante CAPEX werde also in den kommenden Quartalen erhöht und - wichtig aus Sicht der Fachanalysten - teils von Kunden bezahlt.Ab 2020 solle der Consumer-Brand VARTA dazukommen und verdoppele den Konzernumsatz. Die EU-Kartellfreigabe scheine nach den Signalen aus Brüssel zeitnah möglich; das angestrebte Closing sei per 02.01.2020 angestrebt. Mit dem angestrebten Zukauf des VARTA-Brand-Consumer-Geschäfts werde VARTA nicht nur größer, so die EQUI.TS-Analysten.Das Chancen-/Risiko-Verhältnis habe sich nach den kräftigen Kursgewinnen ihrer Einschätzung nach wieder zurückgebildet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: