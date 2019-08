Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Uzin Utz-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Uzin Utz-Aktie:

45,60 EUR +1,79% (27.08.2019, 11:56)



Tradegate-Aktienkurs Uzin Utz-Aktie:

46,60 EUR +3,56% (27.08.2019, 12:26)



ISIN Uzin Utz-Aktie:

DE0007551509



WKN Uzin Utz-Aktie:

755150



Ticker-Symbol Uzin Utz-Aktie:

UZU



Kurzprofil Uzin Utz AG:



Die Uzin Utz Gruppe (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1911 vom regionalen Klebstoffhersteller zu einem weltweit agierenden Komplettanbieter für Bodensysteme entwickelt. Das bereits in dritter Generation familiengeführte Unternehmen bietet mit seinen sechs Marken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex und RZ Boden Know-how für die Neuverlegung, Renovierung und Werterhaltung von Bodenbelägen aller Art. Dabei ist das Unternehmen führend in der Entwicklung und Herstellung von Produktsystemen, Maschinen und Werkzeugen für die Bodengestaltung. (27.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese und Patrick Speck, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Uzin Utz AG (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU).Uzin Utz habe gestern Zahlen für das erste Halbjahr 2019 vorgelegt. Aufgrund der weiterhin positiven Rahmenbedingungen seien die bereits erhöhten qualitativen Umsatz- und Ergebnisziele des Unternehmens für das Gesamtjahr bestätigt worden.Uzin Utz habe die hohe Wachstumsdynamik der ersten drei Monate auch im zweiten Quartal fortsetzen und einen Umsatzanstieg auf 94,8 Mio. Euro verzeichnen können (+8,1% yoy). Auf Halbjahressicht bedeute dies einen Umsatz von 186,2 Mio. Euro (+9,3% yoy). Die bereits zu Beginn des Geschäftsjahres durchgeführte Preiserhöhung habe im Laufe des Q2 auf nahezu alle Produktgruppen ausgedehnt werden können. Die anhaltend gute Konjunktur im Baugewerbe und die hohe Nachfrage insbesondere im Wohnungsbau stütze diese erfreuliche Entwicklung.Während gestiegene Fracht- und Rohstoffkosten die Marge im letzten Geschäftsjahr belastet hätten, seien diese Effekte nun weitestgehend kompensiert worden. In Folge dessen sei die EBIT-Marge im ersten Halbjahr auf 8,8% (+80 BP) gestiegen. Hierbei sei jedoch zu beachten, dass die erstmalige IFRS16-Anwendung das operative Ergebnis leicht positiv beeinflusst habe. So habe aus der Aktivierung von Leasingverhältnissen ein positiver Effekt auf das EBITDA (+2,0 Mio. Euro) resultiert, während sich die Abschreibungen leicht unterproportional erhöht hätten (+1,9 Mio. Euro). Auf Nettoebene habe Uzin Utz einen überproportionalen Anstieg von 15,5% auf 10,8 Mio. Euro erzielt.Der Halbjahresbericht verdeutliche einmal mehr die gute Positionierung von Uzin Utz. Als Profiteur der boomenden Baukonjunktur erwarte man auch in der zweiten Jahreshälfte weiteren positiven Newsflow.Nach Überarbeitung ihres Modells bestätigen Charlotte Meese und Patrick Speck, Aktienanalysten der Montega AG, die Kaufempfehlung für die Uzin Utz-Aktie mit einem neuen Kursziel von 69,00 Euro (zuvor: 65,00 Euro). (Analyse vom 27.08.2019)