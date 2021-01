ISIN Uranium Energy-Aktie:

US9168961038



WKN Uranium Energy-Aktie:

A0JDRR



Ticker-Symbol Uranium Energy-Aktie:

U6Z



NYSE MKT (Amex) Ticker-Symbol Uranium Energy-Aktie:

UEC



Kurzprofil Uranium Energy Corp.:



Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker-Symbol: U6Z, NYSE MKT: UEC) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das mit der Produktion, Erschließung und Exploration von Uran befasst ist und die neueste nordamerikanische Uranmine betreibt. Das Unternehmen wird von herausragenden Spezialisten auf dem Gebiet der Urangewinnung und -exploration geleitet, die auf jahrzehntelange praktische Erfahrung in den Schlüsselaspekten der Exploration, der Erschließung und des Abbaus von Uran zurückblicken können.



Das Unternehmen betreibt eine der größten historischen Datenbanken zur Urangewinnung und -erschließung in den USA. Durch die Nutzung dieser Datenbanken hat das Unternehmen weit reichende Gebiete zur Uranförderung im gesamten Südwesten der USA erworben.



Die Aufbereitungsanlage des Unternehmens in Hobson, die über sämtliche Genehmigungen verfügt, liegt zentral zu all seinen Projekten im Süden von Texas. Dazu zählt auch das Projekt in Palangana mit Urangewinnung vor Ort (In-Situ-Recovery), in dem die Produktion gerade angelaufen ist, sowie das Projekt in Goliad, dem die Abbaugenehmigung erteilt wurde und das sich in den letzten Phasen des Produktionsgenehmigungsprozesses befindet. Das Unternehmen ist gut finanziert, um seine wichtigsten Erschließungsziele konsequent zu verfolgen. (06.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uranium Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker-Symbol: U6Z, NYSE MKT: UEC) unter die Lupe.Uran sei tot. Immerhin vollziehe Deutschland den Ausstieg aus der Kernenergie. In anderen Ländern würden aber nach wie vor Atomkraftwerke gebaut, z.B. in China, aber auch in den USA. Dort wolle man sogar eine strategische Uranreserve anlegen. Und das beflügele die Fantasie der Anleger. Die Uranaktien wie Energy Fuels und Uranium Energy würden seit Wochen haussieren. Das verwunderliche: Die Hausse spiegele sich aktuell noch nicht beim Uranpreis wider: Der verharre bei rund 30 USD je Pfund. Der Spot-Markt bei Uran się jedoch extrem klein. Die meisten Uran-Verkäufe würden über lange Lieferverträge laufen, deren Preis meist deutlich höher notiere. Bei einem Preis von 30 USD könnten nur ganz wenige Konzerne wirklich Gewinne erzielen. Dennoch: Solle sich aus der aktuellen Euphorie rund um das Thema Uran ein neuer Trend entwickeln, dann werde auch der Spot früher oder später anziehen müssen.Der Uranmarkt sei klein, es gebe nur wenige Uranaktien auf dem Markt. Sobald Geld in einen solch kleinen Sektor fließe, verteile sich das auf eine überschaubare Anzahl von Aktien und führe zu extremen Kurssprüngen. Aktuell sei es ein heißer Zock, doch sollte der Uranpreis sich in den kommenden Wochen allmählich Richtung 40 USD und darüber hinaus bewegen, dann seien noch deutlich höhere Kurse möglich. Ein Uranbullenmarkt könne vieles in den Schatten stellen, was man an der Börse kenne, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Uranium Energy-Aktie:1,5465 EUR +3,62% (06.01.2021, 10:36)NYSE MKT-Aktienkurs Uranium Energy-Aktie:1,84 USD +2,22% (06.01.2021, 02:00)