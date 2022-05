Tradegate-Aktienkurs Uranium Energy-Aktie:

Kurzprofil Uranium Energy Corp.:



Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker-Symbol: U6Z, NYSE MKT-Symbol: UEC) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das mit der Produktion, Erschließung und Exploration von Uran befasst ist und die neueste nordamerikanische Uranmine betreibt. Das Unternehmen wird von herausragenden Spezialisten auf dem Gebiet der Urangewinnung und -exploration geleitet, die auf jahrzehntelange praktische Erfahrung in den Schlüsselaspekten der Exploration, der Erschließung und des Abbaus von Uran zurückblicken können.



Das Unternehmen betreibt eine der größten historischen Datenbanken zur Urangewinnung und -erschließung in den USA. Durch die Nutzung dieser Datenbanken hat das Unternehmen weit reichende Gebiete zur Uranförderung im gesamten Südwesten der USA erworben.



Die Aufbereitungsanlage des Unternehmens in Hobson, die über sämtliche Genehmigungen verfügt, liegt zentral zu all seinen Projekten im Süden von Texas. Dazu zählt auch das Projekt in Palangana mit Urangewinnung vor Ort (In-Situ-Recovery), in dem die Produktion gerade angelaufen ist, sowie das Projekt in Goliad, dem die Abbaugenehmigung erteilt wurde und das sich in den letzten Phasen des Produktionsgenehmigungsprozesses befindet. Das Unternehmen ist gut finanziert, um seine wichtigsten Erschließungsziele konsequent zu verfolgen. (24.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uranium Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker-Symbol: U6Z, NYSE MKT-Symbol: UEC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Uranpreis sei in den vergangenen Tagen und Wochen deutlich zurückgekommen. Mittlerweile notiere der Spotpreis für Uran wieder bei rund 45 Dollar je Pfund, in der Spitze seien es rund 60 Dollar gewesen. Doch wenn es nach Amir Adnani, CEO von Uranium Energy, gehe, seien selbst 75 Dollar pro Pfund Uran zu niedrig, um neue Minen in Produktion zu bringen."Wir sind völlig abhängig von russischem Uran und angereichertem Uran als Brennstoff für die Erzeugung von emissionsfreiem Strom, das heißt für die Kernkraft", habe Adnani gesagt. "Die USA produzieren kein Uran im eigenen Land, keine Uranminen sind in Betrieb. Und die größte Quelle für angereichertes Uran, das in die USA gelangt, ist Russland. Uranlieferungen aus Russland gelangen derzeit noch in die USA. Es gibt einen Gesetzesentwurf im US-Senat und im Repräsentantenhaus, der vorsieht, die Einfuhr von russischem Uran und Versorgungsunternehmen in die USA zu verbieten."Nach Angaben der U.S. Energy Information Administration (EIA) würden rund 20 Prozent der Stromerzeugung in den USA aus der Kernenergie stammen und 16 Prozent der Uranlieferungen der USA seien 2020 aus Russland gekommen. "Die Nachfrage nach Uran ist unelastisch", habe er gesagt. "Es gibt unglaubliche Mineralienvorkommen im Westen, insbesondere dort, wo mein Unternehmen ansässig ist, die erschlossen werden könnten und zu zuverlässigen Uranquellen in unserem eigenen Hinterhof werden könnten." Adnani habe hinzugefügt, dass selbst wenn Russland Vergeltungssanktionen gegen den Westen verhängen und die Uranexporte einschränken würde, die amerikanischen Kernkraftwerke immer noch über genügend Vorräte verfügen würden, um eine Weile zu überleben.Adnani prognostiziere, dass der Uranpreis in den nächsten Jahren steigen werde. "Das Angebot ist in den letzten zehn Jahren zurückgegangen", habe Adnani gesagt. "Währenddessen ist die Nachfrage in den letzten zehn Jahren gestiegen. Man spricht von über 440 Reaktoren, die weltweit in Betrieb sind, und über 30 Ländern, die Jahr für Jahr Uran benötigen. Bei Uran gibt es wahrscheinlich nur eine Handvoll Unternehmen, die legitimerweise Uran produzieren können." Er habe bekräftigt, dass 65 Dollar pro Pfund kein Anreiz für den Bau neuer Uranminen seien. "Vor zwei, drei Jahren hätte man von Unternehmen gehört, dass 50 Dollar pro Pfund ein möglicher Anreiz für die Erschließung von Minen sein könnte. Aber das war, bevor wir in einer Welt gelandet sind, die heute von einer zweistelligen Inflation, Engpässen in der Lieferkette und einem angespannten Arbeitsmarkt heimgesucht wird."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uranium Energy-Aktie: