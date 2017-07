NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise.







New York (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Abhey Lamba von Mizuho Securities USA:

Abhey Lamba, Aktienanalyst vom Investmenthaus Mizuho Securities USA, spricht laut einer Aktienanalyse nunmehr eine Kaufempfehlung für die Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) aus.

Die Analysten von Mizuho Securities USA sehen ausgehend von den konservativen Schätzungen für HP Inc. noch Spielraum nach oben.

Die Bereiche Drucker- und PC könnten für zusätzliches Aufwärtspotenzial sorgen.

Analyst Abhey Lamba setzt das Kursziel für die HP-Aktie von 20,00 auf 21,00 USD herauf.