Kompromisse zwischen Unveränderlichkeit und Programmierbarkeit würden auch für digitale Vermögenswerte gelten. "Die Teilnehmer des Bitcoin-Netzwerks lieferten sich 2015-2017 einen brutalen Bürgerkrieg, der damit endete, dass sich die Blockgröße nicht veränderte", sage Sigel. "Dieses Ergebnis war für die Unternehmen enttäuschend, unterstrich aber die Unveränderlichkeit von Bitcoin als eines seiner wichtigsten Verkaufsargumente." So habe zum Beispiel die Veröffentlichung von Taproot im November 2021, einem Bitcoin-Netzwerk-Upgrade, mit dem Multi-Signature-Transaktionen billiger und schneller werden sollten, ganze vier Jahre gedauert.



Am anderen Ende des Spektrums zwischen unveränderlich und programmierbar stünden sogenannte Open-Source-Smart-Contract-Protokolle wie Ethereum (ETH). Diese würden sich dank der technischen Architektur und der flexibleren Geldpolitik durch eine größere Anpassungsfähigkeit auszeichnen. In Bezug auf die Architektur ermögliche Ethereum Unternehmern die Ausführung zensurresistenter, ständig aktiver Apps, die mit einem dezentralen Computer, der virtuellen Ethereum-Maschine, interagieren könnten. "Die Flexibilität vieler Proof-of-Stake-Chains ist einer der Gründe, warum einige Regulierungsbehörden gezögert haben, sie als Güter zu betrachten: Der Code ändert sich, in der Regel zum Schutz wirtschaftlicher Interessen", erkläre Sigel.



Ethereums Governance sei auch insofern programmierbarer als die von Bitcoin, als dass Ethereum bereits einmal im Jahr 2017 mit einer Hard Fork sozusagen wiedergeboren worden sei, nachdem Hacker 3,63 Millionen ETH durch einen Re-entrancy-Angriff aus der ursprünglich dezentralen autonomen Organisation (DAO) abgezogen hätten. Insgesamt sei der Quellcode von ETH seit 2015 im Durchschnitt zweimal pro Jahr aktualisiert worden, um die Netzwerkfunktionalität und -sicherheit zu verbessern.



"Man könnte argumentieren, dass Ethereum im Wettbewerb mit gewinnorientierten Banken, Zahlungsverkehrs- und Web 2.0-Unternehmen eine solche Agilität benötigt, um erfolgreich zu sein", so Sigel. "Der Vorteil von Bitcoin hingegen, das sich gegenüber einem Papiergeldsystem eher träge verhält, welches sich durch die Inflation im Laufe der Zeit als regressiv und politisch beeinflussbar entpuppt, liegt in seiner Unveränderlichkeit." (10.03.2022/ac/a/m)







