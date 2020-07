"Gegen die drohenden Risiken braucht es einen europäischen Rettungsschirm", sage Moëc. "Und trotz der jüngsten Einigung der europäischen Mitgliedsländer zum EU-Wiederaufbaufonds, die ein deutliches politisches Signal setzt, ist der geldpolitische Stimulus überschaubar. Das aktuelle Programm entspricht lediglich einem Wirtschaftswachstum von drei bis vier Prozent über einen Zeitraum von sieben Jahren." Insbesondere in der geringeren Bereitschaft zu handeln, läge ein deutlicher Unterschied zu den Vereinigten Staaten.



Der US-amerikanische Finanzminister, Steven Mnuchin, diskutiere öffentlich über einen Verzicht auf kleinere Darlehen, die im Rahmen des Paycheck Protection Programme gewährt worden seien - und stehe damit im Gegensatz zu Europa. Zeitgleich habe das Repräsentantenhaus positiv über ein Wirtschaftsprogramm abgestimmt, das acht Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2020 und weiteren sieben Prozent im darauffolgenden Jahr entsprechen würde. Präsident Donald Trump scheine gegenüber diesem Programm in Anbetracht der sinkenden Umfrageergebnisse immer positiver gestimmt. "Seit Beginn der Krise konzentrieren sich die Märkte abwechselnd entweder auf die Risiken der Pandemie oder auf die unterstützenden politischen Aktivitäten", sage Iggo. "Ersteres ist positiver für Europa, letzteres für die Vereinigten Staaten."



Der wichtigste Treiber der Märkte sei jedoch die grundlegende Überzeugung, dass sich die Welt erholen werde - sowohl wirtschaftlich als auch in Bezug auf die Corona-Pandemie. Diese psychologische Komponente sei gleichermaßen der Grund, warum die Marktbewertungen und das aktuelle Momentum im Gegensatz zu den Risiken der Pandemie stünden. Zwar sollten die Renditeerwartungen von Aktieninvestoren nicht zu Überheblichkeit führen. Die Wirtschaft habe einen deutlichen Einbruch erlitten, die Arbeitslosigkeit sei gestiegen, die US-Präsidentschaftswahlen würden zu politischen Ungewissheiten führen, im anbahnenden Winter könnte die Ausbreitung des Virus wieder zunehmen.



Noch sei nicht absehbar, welche Auswirkung die Pandemie auf die Globalisierung haben werde, allerdings seien all dies keine neuen Erkenntnisse. In den kommenden Monaten könnten der europäische Deal, ein fiskalischer Stimulus im Vorlauf zur US-Präsidentschaftswahl, ein Durchbruch bei der Impfstoff-Forschung und ein möglicher Rückgang des Infektionsgeschehens die Märkte als positive Faktoren stabilisieren. "Year-to-Date sind die Renditen der meisten Aktienindizes noch negativ und durch die Entwicklungen im ersten Quartal haben Anleiheindices ihre Aktien-Pendants outperformt. Sofern jedoch keine deutliche Verschlechterung der wirtschaftlichen oder pandemischen Entwicklung eintritt, ist es unwahrscheinlich, dass es dabei bleibt", sage Iggo.



"Aktieninvestments bieten Anlegern die Möglichkeit, unmittelbar an Aufschwüngen zu partizipieren und die aktuellen Aussichten sind positiv. Jetzt kommt es darauf an, dass die Unternehmen die Erwartungen der Analysten bestätigen." Die Marktentwicklung unter der aktuellen Informationslage deute darauf hin, dass es sehr negative Nachrichten bräuchte, damit die Bären wieder die Oberhand gewinnen würden - etwa eine umfassende zweite Welle oder ein erneuter Lockdown großer Teile der globalen Wirtschaft. "Dass die Wirtschaftsleistung wieder auf das Niveau von Anfang April 2020 fällt, ist sehr unwahrscheinlich, allerdings kann auch die Sorge davor zu deutlichen Marktbewegungen führen", sage Moëc. "Zum Glück sieht es aktuell nicht danach aus." (28.07.2020/ac/a/m)







Köln (www.aktiencheck.de) - Die heftigsten Kurseinbrüche durch die Corona-Pandemie scheinen überstanden und die Aktienmärkte - insbesondere in Europa - erholen sich merklich, so die Experten von AXA Investment Managers.Der Blick richte sich nun darauf, ob die Marktbewertungen der tatsächlichen Wirtschaft angemessen seien. Gilles Moëc, AXA Chief Group Economist, Head of AXA IM Research sowie Chriss Iggo, Chief Investment Officer, Core Investments bei AXA IM, würden die aktuelle Situation auf beiden Seiten des Atlantiks analysieren. Ihr Fazit: Europa und Amerika stünden unter konträren Vorzeichen.Verglichen mit den Vereinigten Staaten, wo sich die Ausbreitung des Corona-Virus deutlich beschleunige, scheine die Pandemie in Europa aktuell verhältnismäßig unter Kontrolle zu sein - mit spürbaren Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Dieser habe in der jüngsten Vergangenheit einen seltenen Moment der Outperformance erlebt. Allerdings bleibe die aktuelle Zeit auch weiterhin nur schwer prognostizierbar und der europäische Markt unterliege spezifischen Risiken. "Auch wenn die Virusausbreitung in keinem Teil von Europa mit den amerikanischen Entwicklungen gleichzusetzen ist, scheint es so, als würden Maßnahmen zur Eindämmung deutlich schneller ergriffen werden. Dies zeigen jüngste Tendenzen in Barcelona", sage Moëc. "Disruptionen der Lieferketten wären die Folge." Ein weiteres Risiko bestünde bei Beschäftigungsverhältnissen.