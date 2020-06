Allerdings dürfte es in 2021 eine deutliche Erholung des Gewinnwachstums geben. Zum einen werde dann der Vorjahresvergleich deutlich einfacher, weil die Gewinne dann gegen das Rezessionsjahr 2020 verglichen würden. Zum anderen dürften die Liquiditätsprogramme der Zentralbanken und die Fiskalprogramme der Regierungen ihre volle Wirkung entfalten. Folglich sei es auch nicht verwunderlich, dass die Analysten insbesondere für Deutschland optimistisch seien.



Die Aktienbewertungen, vor allem für US-Aktien, scheinen momentan auf KGV-Basis exorbitant hoch zu sein. Sie seien auf dem höchsten Niveau seit der Technologieblase Anfang des Jahrtausends. Allerdings dürfe man nicht vergessen, dass damals noch ein deutlich höheres Zinsniveau geherrscht habe. Andere Anlageklassen seien damals deutlich attraktiver gewesen, als dies heute der Fall sei. Zudem sei in dieser Krise relativ klar gewesen, dass sie höchstwahrscheinlich zeitlich stark begrenzt sei. Vor allem das Q2-Wirtschaftswachstum sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Falle dieses nun aus der Berechnung der zukünftigen 12-Monats-Gewinnerwartungen heraus, so gebe es einen deutlichen Gewinnsprung.



Für den S&P 500 würden beispielsweise die Analysten damit rechnen, dass der Gewinn der Unternehmen in Q2 2021 ca. 65% höher liege als in Q2 2020. Je mehr schlechte Gewinnquartale also aus der rollierenden Berechnungsweise herausfallen würden, desto günstiger werde ceteris paribus wieder die KGV-Bewertung.



US-Aktien seien langfristig nach wie vor attraktiv, schließlich würden sich viele der innovativsten und profitabelsten Unternehmen in den USA finden. Kurzfristig könnte es der US-Markt jedoch schwer haben. Das suboptimale Krisenmanagement von Donald Trump sowie die hohe US-Arbeitslosigkeit hätten ihn in der Wählergunst zurückgeworfen. Mittlerweile scheine es nicht mehr ausgeschlossen, dass die Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen im November nicht nur die Wahl, sondern auch beide Kammern gewinnen würden. Dann könnte die Steuerreform teilweise zurückgedreht werden.



Die Handelskonflikte mit anderen Ländern dürften an Schärfe verlieren. Dies wäre positiv für Europa und die Schwellenländer, welche auch von der zu erwartenden synchronen Wirtschaftserholung nächstes Jahr und einem Auslaufen der US-Dollar-Stärke profitieren dürften. Zudem seien beide Regionen günstiger als die USA bewertet und in den Portfolios internationaler Anleger unterrepäsentiert. Für die Eurozone würden zudem die avisierten gewaltigen fiskalpolitischen Programme sprechen. Großbritannien dürfte innerhalb Europas das Sorgenkind bleiben, solange die Brexit-Unsicherheit erhöht bleibe. (Horizonte Q3/2020) (24.06.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nachdem in Q1 noch Corona-Panik unter Anlegern geherrscht hatte, haben sich die Anleger in Q2 stärker auf die zu erwartende Konjunkturerholung im Zuge der weltweiten Stimulierungsmaßnahmen fokussiert, so Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset Strategy & Research bei Berenberg.Infolgedessen hätten vor allem konjunktursensitive Regionen und Branchen profitiert. Neben dem DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und US Small Caps hätten auch osteuropäische Aktien zu den relativen Gewinnern in Q2 gehört, die zusätzlich von einer starken Erholung des Ölpreises profitiert hätten. Aktienindices wie der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) oder MSCI EM Asien, die während der Corona-Krise outperformt hätten, hätten in Q2 nur unterdurchschnittlich zugelegt.Die Analysten hätten ihre Gewinnschätzungen im Einklang mit den schwächeren Konjunkturdaten und der schlechteren Konsumentenstimmung reduziert, auch wenn zuletzt diese Dynamik deutlich nachgelassen habe. Neue Impulse dürfte die Q2-Berichtssaison geben. Neben den Q2-Ergebnissen würden dann vor allem die Unternehmensausblicke entscheidend sein. Die Analysten würden mit weiteren negativen Gewinnrevisionen rechnen. Der Konsensus erwarte für 2020 einen Gewinneinbruch von ca. 20% für den MSCI Welt. Die Analysten würden 25% und mehr für nicht ausgeschlossen halten.