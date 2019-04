Amazon habe einen Gewinn je Aktie von 7,09 US-Dollar erzielt, während die Konsensschätzung bei 4,72 US-Dollar gelegen habe. Ebenfalls interessant sei gewesen, dass auch eBay sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen übertroffen und sich bezüglich der Geschäftsaussichten zuversichtlicher gezeigt habe.



In den anderen Sektoren habe Coca-Cola einen deutlichen Umsatzanstieg vermeldet, der durch die Nachfrage in der EMEA-Region (Europa/Naher Osten/Afrika) und durch die Dynamik in der Abfüllungssparte befeuert worden sei. Procter & Gamble habe positiv auf die Nachfrage aus China reagiert und einen Gewinn pro Aktie veröffentlicht, der, gestützt durch den Wachstumsmotor Beauty-Produkte, über den Schätzungen gelegen habe (1,12 US-Dollar vs. 1,03 US-Dollar). Zudem hätten die Ergebnisse von Caterpillar, insbesondere aufgrund eines höheren Absatzvolumens, leicht die Erwartungen übertroffen.



Trotz dieser erfreulichen Zahlen seien die Reaktionen des Marktes sehr unterschiedlich ausgefallen. Zwar seien die Ergebnisse aus dem Technologiesektor begrüßt worden, doch dies habe kaum für den Rest der Börse gegolten. So habe Caterpillar unter dem Rückgang des Absatzes im Baugewerbe in der Region Asien-Pazifik gelitten, und auch der Kurs von Verizon sei trotz überraschend guter Ergebnisse und einer Anhebung der Ziele zurückgegangen.



Insgesamt seien die guten Ergebnisse bis auf wenige Ausnahmen von den Anlegern nur wenig oder überhaupt nicht positiv aufgenommen worden. Sei dies ein Zeichen dafür, dass alle guten Nachrichten bereits in die Kurse eingepreist worden seien? Es lasse sich jedenfalls feststellen, dass die Bewertungen auf ihre Höchststände der Jahre 2017 und 2018 zurückgekehrt seien und dass die zufriedenstellenden Unternehmensergebnisse die Märkte nicht weiter nach oben ziehen könnten - zumindest, solange die gesamtwirtschaftlichen Daten sich nicht spürbar erholen würden. (30.04.2019/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die vergangene Woche war geprägt von einem geringen Handelsvolumen aufgrund mehrerer Feiertage in vielen Ländern, weshalb die Nachrichten vor allem von den Quartalsergebnissen der Unternehmen dominiert wurden, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer und Alexis Bienvenu, Fondsmanager La Financière de L‘Echiquier.Fast ein Drittel der im S&P 500 notierten US-Unternehmen habe seine Ergebnisse veröffentlicht, und 45 Prozent der Mitglieder des Leitindex der US-Börse hätten ihre Bilanz für das erste Quartal offen gelegt. Insgesamt seien die Daten zufriedenstellend gewesen. Fast 78 Prozent der genannten US-Unternehmen hätten die Konsenserwartungen übersteigende Gewinne gemeldet. Dieser Anteil sei historisch betrachtet nur durchschnittlich und keine echte Überraschung, denn die Schätzungen der Analysten seien in den vergangenen Monaten deutlich nach unten korrigiert worden. Festzuhalten sei jedoch die sehr gute Verfassung einiger Börsenschwergewichte. Microsoft habe aufgrund des sehr dynamischen Wachstums der Cloud-Angebote mit 8,8 Milliarden US-Dollar einen um 19 Prozent höheren Nettogewinn gemeldet. Facebook habe ohne die außerordentliche Rückstellung für die Affäre um Cambridge Analytica insbesondere dank einer guten Kostenkontrolle einen Gewinn je Aktie von 1,89 US-Dollar im Vergleich zu erwarteten 1,63 US-Dollar verzeichnet.