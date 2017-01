Die Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes in der Eurozone und insbesondere in Deutschland seien auch zum Auftakt des neuen Jahres weiterhin bester Stimmung. In der EWU habe der Einkaufsmanagerindex für den Sektor nach vorläufigen Berechnungen um 0,2 auf 55,1 Punkte zugelegt und damit sein ohnehin hohes Niveau bestätigt. In Deutschland sei der Manufacturing-PMI sogar um 0,9 auf 56,5 Punkte geklettert und verzeichne damit aktuell den höchsten Stand seit exakt drei Jahren. Hingegen habe sich die Stimmung im Dienstleistungssektor zum Jahresauftakt etwas eingetrübt. Der EWU-Serviceindex habe marginal um 0,1 auf 53,6 Punkte nachgegeben, während sein deutsches Pendant ein kräftigeres Minus von 1,1 auf 53,2 Punkte zu verzeichnen gehabt habe.



Die zuletzt gute Stimmung in der gewerblichen Wirtschaft Deutschlands dürfte auch durch den heute zur Veröffentlichung anstehenden ifo-Geschäftsklimaindex für Januar bestätigt werden. Hier habe sich in den vergangenen Monaten insbesondere eine ausgesprochen gute Einschätzung der aktuellen Geschäftslage durch die befragten Unternehmen gezeigt. Die Analysten von Postbank Research würden davon ausgehen, dass der entsprechende Teilindex im Januar nochmals moderat zulege und würden ihm einen Anstieg um 0,4 auf 117,0 Punkte zutrauen.



Etwas skeptischer seien sie hinsichtlich der Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate, die sich mit 105,6 Indexpunkten zuletzt auf einem erhöhten Niveau stabilisiert hätten. Trotz der aktuellen Hochstimmung würden sie hier angesichts der nach wie vor existenten, insbesondere politischen Risiken (Brexit, Trump, Wahlen in zahlreichen europäischen Ländern, etc.) erwarten, dass sich die Beurteilung der Geschäftsaussichten durch die Unternehmen momentan nicht noch weiter verbessere. Der Teilindex dürfte im Januar auf seinem Niveau des Vormonats verharren. Per saldo sollte der ifo-Geschäftsklimaindex im Januar um 0,2 auf 111,2 Punkte zulegen und damit für einen dynamischen Auftakt der deutschen Wirtschaft ins Jahr 2017 sprechen. (25.01.2017/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Der britische Supreme Court hat gestern das erstinstanzliche Urteil des High Courts zur Parlamentsbeteiligung an der Einleitung des EU-Austrittsantrags bestätigt, so die Analysten von Postbank Research.Im Rahmen der offiziellen Urteilsverkündung sei betont worden, dass das britische Parlament seinerzeit den Beitritt zur EU beschlossen habe und somit nun auch zustimmen müsse, damit die britische Premierministerin May die Austrittsverhandlungen in Gang setzen könne. Die britischen Regionalparlamente sollten hingegen kein Veto einlegen können. May dürfte nun versuchen, einen möglichst einfachen Gesetzesentwurf zur Abstimmung vorzulegen, der ihr einerseits einen großen Spielraum für die Austrittsverhandlungen einräume und andererseits die für Ende März geplante Einreichung des Austrittsgesuchs bei der EU nicht verzögere.