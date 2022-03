Es sei zu einer Aufwärtsrevision über den gesamten Prognosezeitraum gekommen.



Der Russland-Ukraine-Krieg werde vor allem in Europa sichtbare Spuren in der Wirtschaft hinterlassen. Die weltweite Konjunkturentwicklung dürfte hiervon weniger tangiert werden. Die stark gestiegenen Inflationsraten würden dafür sorgen, dass die großen Notenbanken den avisierten Kurswechsel weiter vorantreiben würden. Erste Schritte in Richtung einer geldpolitischen Normalisierung würden gegangen. Sowohl die US-Notenbank FED als auch die Europäische Zentralbank würden im Prognosezeitraum bis Ende 2023 ihre Nettoanleihekäufe einstellen und die Leitzinsen erhöhen. Das im Prognosezeitraum allgemein steigende Zinsniveau dürfte am Goldmarkt nicht spurlos vorübergehen, doch werde der Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik gut vorbereitet vonstattengehen.



Zudem bleibe die Liquidität noch längere Zeit reichlich. Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, würden im Prognosezeitraum tendenziell niedrig bleiben. Dies spreche für anhaltend hohe Goldpreise. Zudem werde die geopolitische Risikoprämie, die der Krieg in der Ukraine nach sich ziehe, zunächst erhalten bleiben. Die ökonomischen Sanktionen würden zu Anpassungen führen, und die Weltwirtschaft werde sich in einem neuen Gleichgewicht einpendeln. Doch der Weg dorthin könne Jahre dauern. (Ausgabe März 2022) (04.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es ist verständlich und keineswegs überraschend, dass Gold in Zeiten von militärischen Auseinandersetzungen und Krieg verstärkt gesucht wird, so die Analysten der DekaBank.Darin spiegele sich die klassische Funktion von Gold als sicherer Anlagehafen wider. Der Goldpreis habe die Marke von 1.900 US-Dollar je Feinunze übersprungen, aber bislang nicht nach dem Allzeithoch vom August 2020 in Höhe von 2.050 US-Dollar gegriffen. Die Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung im Russland-Ukraine-Krieg sei groß. Dies dürfte zunächst den Goldpreis weiter nach oben treiben. Der Bruch zwischen Russland und dem Westen werde wohl bestehen bleiben. Daher dürfte der Goldpreis auch mittelfristig von einer etwas höheren Risikoprämie profitieren.