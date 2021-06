"Unnatürlich, wahnsinnig, gefährlich" - Michael Burry warnt vor "Mutter aller Crashs"

Der berühmte Short-Spekulant, dessen Geschichte in "The Big Short" verfilmt worden sei, weiter: "Falls ich Sie auf Gamestop aufmerksam gemacht hatte und Sie gut abgeschnitten haben, freue ich mich aufrichtig für Sie. Doch was jetzt passiert, sollte rechtliche und regulatorische Auswirkungen haben. Es ist unnatürlich, wahnsinnig und gefährlich."



Die Tweets habe Burry mittlerweile gelöscht.



Im Reddit-Board WallStreetBets habe Burry mächtig Hohn und Spott entgegengeschlagen. "Er ist einfach nur sauer, dass er seine große Beteiligung an Gamestop verkauft hat, bevor sie in die Höhe schoss", habe ein Nutzer geschrieben.



Andere hätten Burrys Kommentare als "Warnungen eines feigen Typen" bezeichnet.



Im Fall Meme-Aktien teile der AKTIONÄR Burrys Meinung: Die Aktien seien viel zu teuer und die Kurse würden früher oder später einbrechen. Bei Kryptowährungen werde es wahrscheinlich kurzfristig ruppig bleiben, eine "Mutter aller Crashs" sei aber unrealistisch. Mittel- bis langfristig bleibe der AKTIONÄR besonders für Bitcoin bullish.







