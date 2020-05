Über viele Jahrzehnte seien die Passagierzahlen im globalen Luftverkehr beinahe jedes Jahr gestiegen. Den letzten - kleinen - Rückgang habe es im Jahr 2009 gegeben, also in der Finanzkrise. Nun drohe im Jahr 2020 ein Rückgang um knapp die Hälfte, wie der Airline-Verband IATA prognostiziere. Schon jetzt habe der Lockdown und die damit verbundene De-facto-Einstellung des Passagiergeschäfts einige Unternehmen in Liquiditätsengpässe gedrängt. So sei seit Mitte März die Liquidität zum Beispiel bei der Lufthansa von 5,1 Milliarden Euro auf 4,4 Milliarden Euro gesunken.



Derzeit verbrenne der Konzern nach Aussage seines Vorstands pro Stunde eine Million Euro. Nur Reisebuchungen und somit frische Barmittelzuflüsse könnten diese Entwicklung verlangsamen oder gar stoppen. Auch der Kapitalmarkt werde sich für die Airlines erst wieder öffnen, wenn der Flugbetrieb wieder laufe. So zeichne sich bereits ab, dass der Staat als Retter auf den Plan trete. Was für die Existenzsicherung einzelner Unternehmen gut sei, sollten Anleger jedoch kritisch beobachten. Staatliche Notkredite oder Regierungsbeteiligungen könnten zu politischer Einflussnahme führen, bei der die Interessen anderer Kapitalgeber leicht vergessen würden. Selbst den Gläubigern ausstehender Anleihen drohe eine Benachteiligung gegenüber den frischen Geldspritzen vom Staat. Erst recht seien Airline-Aktien auf kurze und mittlere Sicht nur etwas für spekulative Investoren, die taktische Positionen würden eingehen wollen.



Auch auf längere Sicht seien die Aussichten gemischt. Zweifelsohne werde es nach Ende des Lockdowns schon allein durch den Basiseffekt ein kräftiges Wachstumsjahr geben, doch es sei fraglich, ob die Industrie auf ihren strukturellen Wachstumspfad zurückkehren könne. Es sei wahrscheinlich, dass vor allem auf dienstliche Reisen künftig häufiger verzichtet werde und die inzwischen erprobten digitalen Konferenzsysteme stärker genutzt würden. In den Business-Flügen stecke jedoch ein Großteil der Marge, weniger in dem stark umkämpften Ferienmarkt, auf dem sich die Großen ohnehin noch gegen flexiblere Low-Cost Airlines behaupten müssten. Zugleich könnten vormals globalisierte Lieferketten wieder verkürzt und regionalisiert werden, was dem Cargo-Verkehr schaden würde.



Die Experten würden erwarten, dass es im globalen Airline-Markt zu einer Konsolidierungswelle komme. Davon würden in der Regel die kapital- und liquiditätsstarken Unternehmen profitieren. Man dürfe aber nicht vergessen, dass durch Interventionen der Regierungen die Karten in solchen Prozessen jederzeit neu gemischt werden könnten. Sie seien deswegen aktuell im Airline-Bereich bewusst nicht engagiert, weil die Risiken nicht seriös zu kalkulieren seien. (04.05.2020/ac/a/m)





