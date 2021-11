Unity Software bleibe für Anleger mit langem Atem ein klarer Kauf. Übrigens: Aufgrund der hohen Dynamik eignet sich die Aktie hervorragend für kurz- und mittelfristige Trading-Strategien, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.11.2021)



Kurzprofil Unity Software Inc.:



Unity Software (ISIN: US91332U1016, WKN: A2QCFX, NYSE Ticker-Symbol: U) ist ein US-amerikanisches Unternehmen für die Entwicklung von Videospielsoftware mit Sitz in San Francisco. Unity wurde 2004 von dem Isländer David Helgason, dem Dänen Nicholas Francis und dem Deutschen Joachim Ante unter dem Namen Over the Edge in Kopenhagen gegründet und 2007 umbenannt. Unity ist vor allem für die Entwicklung der Spiel-Engine Unity bekannt, die zur Erstellung von Videospielen und anderen Anwendungen verwendet wird. Das Unternehmen verfügt über Büros in Europa, Nordamerika und Asien. Im Jahr 2020 wurden die von Unity erstellten Anwendungen von 2 Milliarden monatlich aktiven Nutzern verwendet, mit 1,5 Millionen monatlichen Erstellern. (11.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unity Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unity Software Inc. (ISIN: US91332U1016, WKN: A2QCFX, NYSE Ticker-Symbol: U) unter die Lupe.Die Zahlen zum dritten Quartal und der Zukauf von Weta Digital hätten dem jüngsten Aufwärtstrend der Unity Software-Aktie noch einmal Schwung gegeben. Kein Wunder, denn Anlegern Wachstumsraten würden jenseits der 40% und Blockbuster wie "Herr der Ringe" oder "Avatar" gefallen.Ebenfalls ein starkes Wachstum habe bei Großkunden verzeichnet werden können, die mehr als 100.000 USD jährlich einbringen würden. Ihre Zahl legte um 32% auf 973 zu. Gleichzeitig zeige die Nettokundenbindungsrate von 142%, dass Unity Software leichtes Spiel habe, seinen Kunden zusätzliche Produkte zu verkaufen. Ein klares Zeichen für die hohe Qualität, solide Nachfrage und langfristigen Umsatzchancen des Software-Angebots.Hohes Wachstum würden aber auch andere SaaS-Konzerne generieren - was bei Unity Software allerdings spannend sei, da aktuell die Expansion in neue Branchen abseits der Spieleentwicklung vorangetrieben werde. So sei im abgelaufenen Quartal ein Deal mit einer Firma geschlossen worden, die Landwirtschaftsgeräte herstelle. Die Unity Software komme hier zum Einsatz, um in 3D und Echtzeit die Geräte zu konfigurieren.Der wirkliche Kracher sei jedoch die Ankündigung der Übernahme von Weta Digital gewesen. Der Spezialist für visuelle Effekte habe sich mit seinen Animationen, Spezialeffekten und 3D-Modellen in Filmen wie "Herr der Ringe" oder "Avatar" einen Namen gemacht.Dass Unity Software bereit sei, für Weta 1,6 Mrd. USD und damit das 23-fache des Umsatzes zu zahlen, zeige, wie wichtig künftig in Filmen, Spielen oder aber auch im Metaverse gute 3D-Assets seien. Mit der Übernahme kaufe der US-Konzern also nicht nur Künstler-Tools und technische Mitarbeiter teuer zu, sondern untermauere seine marktführende Stellung im Bereich der 3D-Entwicklung.Landwirtschaft, Sport und Film - Unity Software beweise im Rahmen der Q3-Veröffentlichung erneut, dass die zukünftigen Märkte sich nicht auf Videospiele beschränken würden. Das dürfte über die kommenden Jahre hinaus für hohe Wachstumsraten sorgen. Gleichzeitig sorge die aktuell am Markt gespielte Metaverse-Fantasie dafür, dass die hohe Bewertung der Unity Software-Aktie (22er-KUV von 36) in ein neues Licht gerückt werde.