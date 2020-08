Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (11.08.2020/ac/a/t)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.United Internet und seine Tochter 1&1 Drillisch hättn den Corona-Lockdown im zweiten Quartal überstanden. Beide Konzerne hätten am Dienstag ihre Probleme konkretisiert und würden sich beim Umsatz optimistischer zeigen. 1&1 Drillisch rechne 2020 nun mit einem Umsatzplus von ca. 4%, der Service-Umsatz solle um 2 bis 3% steigen. Bislang sei der Konzern von Erlösen auf Vorjahresniveau ausgegangen. Das operative Ergebnis (EBITDA) solle dagegen wie bisher geplant unverändert bleiben. Auch die Mutter United Internet vermelde Ähnliches. Statt einer Stagnation solle der Umsatz um 4% wachsen, die Ergebnisprognose sei unverändert geblieben.Die besseren Perspektiven für den Umsatz seien positiv zu werten. Gleichzeitig sinke jedoch die Marge. Nach einem ersten Kurssprung würden sich die Aktien von United Internet und 1&1 Drillisch deshalb kaum beeindruckt von den Zahlen zeigen. Es bleibe dabei: Langfristig gehe der mächtige Konzernchef Ralph Dommermuth mit dem Aufbau eines eigenen 5G-Netzes wohl den richtigen Weg. Kurzfristig würden allerdings weiter hohe finanzielle Belastungen drohen. Die Aktien seien derzeit v.a. für Trader interessant. Beide Papiere stünden charttechnisch betrachtet kurz vor einem Kaufsignal, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:40,54 EUR +1,22% (11.08.2020, 13:41)