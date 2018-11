Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

38,40 EUR +2,76% (14.11.2018, 14:28)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Kern der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) sind die leistungsfähigen Internet-Fabriken mit 9.400 Mitarbeitern, davon rund 3.000 in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, Drillisch, GMX, WEB.DE, mail.com, Strato, Arsys, Fasthosts, InterNetX, united-domains, home.pl, 1&1 Versatel, Affilinet, Sedo und United Internet Media steht United Internet für eine herausragende Operational Excellence für weltweit rund 58 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. Darüber hinaus hält United Internet Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie zahlreiche Beteiligungen an jungen Internet-Unternehmen. (14.11.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Friebel, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF), senkt aber das Kursziel von 60 Euro auf 50 Euro.Der Umsatz sei in Q3/2018 konsolidierungsbedingt erwartungsgemäß deutlich um 20,2% (Pro-forma: +8,8%) y/y geklettert. Auch die operative Ergebnisentwicklung, die durch einen Sonderertrag in Höhe von 303,9 Mio. Euro aus der Drillisch-Übernahme im Vorjahr beeinflusst gewesen sei, habe der Analystenprognose entsprochen (EBITDA: -44,6% auf 309,1 (Vj.: 558,1; Analystenprognose: 310,0; Marktkonsens: 303,0) Mio. Euro). Da aber auf die Tele Columbus-Beteiligung eine Wertminderung von 216,2 Mio. Euro habe vorgenommen werden müssen, habe United Internet für das Q3 ein Nettoverlust von 125,6 (Vj.: +403,0; Analystenprognose: +117,7) Mio. Euro ausgewiesen. Den Ausblick für 2018 habe United Internet bestätigt. Wegen der Wertminderung der Tele Columbus-Beteiligung habe Friebel seine EPS-Prognose für 2018 deutlich auf 0,87 (alt: 2,12) Euro gesenkt.auf Grund der langfristig positiven Perspektiven sowie des attraktiven Bewertungsniveaus bestätigen Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research sein "kaufen"-Votum für die United Internet-Aktie. (Analyse vom 14.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:38,34 EUR +2,62% (14.11.2018, 14:14)