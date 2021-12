Börsenplätze United Internet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

34,82 EUR -0,34% (23.12.2021, 08:00)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

34,97 EUR +0,75% (22.12.2021)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. (23.12.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld vor den Feiertagen sei die Aktie von United Internet im frühen Handel der schwächste Wert im MDAX. Konzernchef und Großaktionär Ralph Dommermuth habe seine Beteiligung über Paketkäufe aufgestockt und werde deshalb kein weiteres Erwerbsangebot abgeben. Die Fantasie habe den Kurs zuletzt gestützt.Dommermuth habe den Anteil an United Internet wie erwartet auf über 50 Prozent aufgestockt. Die von ihm kontrollierte Ralph Dommermuth GmbH & Co. KG Beteiligungsgesellschaft habe Kaufverträge über den Erwerb von 15,2 Millionen Aktien an United Internet abgeschlossen, habe der Konzern am Mittwochabend mitgeteilt. Das entspreche einem Anteil von 7,4 Prozent der Aktien. Mit dem Vollzug erhöhe sich der von Dommermuth kontrollierte Anteil an dem Unternehmen auf etwa 50,10 Prozent.Aufgrund dieser Paketerwerbe verzichte der Manager auf ein zuvor erwogenes freiwilliges Erwerbsangebot für 17 Millionen Aktien. Dies sei an der Börse nicht gut angekommen, auch wenn in der Mitteilung weitere Aktienkäufe von Dommermuth im kommenden Jahr angedeutet worden seien.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link