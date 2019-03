Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (28.03.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Konzerns United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Mit dem Einstieg in die Versteigerung um die Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G habe United Internet im Januar für einen Paukenschlag im Telekomsektor gesorgt. Am Mittwochabend habe das TecDAX-Schwergewicht Zahlen veröffentlicht. Zudem habe sich Konzernchef Ralf Dommermuth zu den möglichen Folgen der 5G-Auktion geäußert - eine Dividendenkürzung drohe.2018 sei der pro-Forma Umsatz unter Einbeziehung von Strato und Drillisch um 10,1 Prozent geklettert. Das vergleichbare operative Ergebnis habe um 10,5 Prozent zugelegt. So ergebe sich ein Gewinn je Aktie von 1,96 Euro - nach 2,02 Euro im Vorjahr. Im laufenden Jahr werde United Internet voraussichtlich etwas langsamer wachsen. Beim Umsatz peile der Konzern ein Plus von 4% und beim bereinigten EBITDA einen Zuwachs um 8% an.Kompliziert werde es beim Thema 5G und dessen Auswirkungen auf die Dividende. Wenn die Tochter 1&1 Drillisch tatsächlich Frequenzen bei der Versteigerung erhalte, werde die Ausschüttung radikal von 85 auf 5 Cent je Aktie gekappt. Sollte Drillisch leer ausgehen, werde die Dividende dagegen um fünf Cent auf 90 Cent steigen. Offen bleibe, wie der Aufbau eines eigenen Netzes von statten gehen würde. Die Aussagen zur Dividende würden aber noch einmal verdeutlichen, dass hohe Kosten auf United Internet zukommen würden.Langfristig orientierte Anleger sollten deshalb noch abwarten. Trader können beim Sprung über die 35-Euro-Marke eine Position wagen und auf eine dynamische Erholung setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: