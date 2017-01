Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit 15,43 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 32,61 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts der führende europäische Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 7.900 Mitarbeitern, ca. 2.500 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, GMX, WEB.DE, united-domains, Fasthosts, Arsys, InterNetX, Sedo, affilinet und Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 48 Mio. Kunden-Accounts. (11.01.2017/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktie: Langfristiger Aufwärtstrend intakt - AktienanalyseUnited Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) übernimmt Strato. Dies gab das TecDAX-Unternehmen kurz vor Weihnachten bekannt, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung."Mit der Übernahme von Strato können wir unsere führende Marktposition im europäischen Hosting- und Cloud-Applications-Business weiter ausbauen und die Konsolidierung des heute noch stark fragmentierten Marktes vorantreiben", habe Vorstandschef Ralph Dommermuth erklärt. Der Kaufpreis für 100 Prozent der Strato-Anteile betrage nach Informationen von United Internet rund 600 Mio. Euro und werde in bar beglichen. Mitte 2017 solle die Übernahme über die Bühne sein.Mit einem für 2018 geschätzten Gewinnvielfachen von 13,7 scheine die Aktie von United Internet zudem moderat bewertet. United Internet sehe sich selbst als Europas Internet-Spezialist Nummer eins. Das Unternehmen verfüge über eine hohe Vertriebskraft mit etablierten Marken. Dazu würden beispielsweise 1&1, GMX oder Web.de gehören.Zum Chart. Die Aktie von United Internet bewege sich seit Sommer 2012 in einem Aufwärtstrend. Dieser verlaufe aktuell in der Region von 35 Euro. Das Kurstief der vergangenen beiden Jahre wurde vor wenigen Wochen bei 34,41 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 11.01.2017)Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:38,60 EUR +0,68% (11.01.2017, 10:09)